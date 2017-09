Els estudiants redoblen el seu suport al referèndum al carrer

A Lleida, la manifestació va ser molt més gran que la de dimecres i n’hi va haver a altres comarques || Insten a mobilitzar-se als centres de vot i recolzen els directors

Estudiants de Lleida van tornar a sortir al carrer amb motiu de la segona jornada de vaga estudiantil convocada pel SEPC per donar suport a la celebració del referèndum d’aquest diumenge. Segons va informar la Guàrdia Urbana, van assistir a la manifestació un miler de persones, encara que altres fonts van elevar la xifra fins als dos mil estudiants. Els manifestants van abarrotar la plaça Paeria al migdia per recórrer després el carrer Major i seguir per l’avinguda Madrid, Catalunya i Blondel, per acabar la mobilització a la subdelegació del Govern central. Els estudiants van parar la manifestació en diversos punts: davant de la seu del PSC, a l’edifici dels sindicats i a la Paeria. La marxa va transcórrer sense incidents i, a mesura que els estudiants avançaven pels carrers de la capital, anaven enganxant cartells cridant a votar.

Corejaven consignes com “els carrers seràn sempre nostres”, “buidem les aules, omplim els carrers” o “a tu, a tu, a tu també t’afecta”, a més de càntics contra Rajoy i Ros. Davant de l’edifici dels sindicats i de la Paeria, els manifestants es van enfilar a les astes on estaven penjades les banderes espanyoles per treure-les.

Al davant de la subdelegació del Govern, van llegir un manifest agraint la mobilització de la comunitat estudiantil, donant ànims als directors dels instituts i escoles que permetran votar l’1-O i citant-se aquest diumenge per defensar els col·legis electorals de forma pacífica i no violenta. La manifestació es va donar per finalitzada amb el cant d’Els segadors.

A la resta de la província, hi va haver marxes a localitats com la Seu d’Urgell, amb cent cinquanta manifestants, i per la seua banda, a l’Urgell, la convocatòria a la vaga va ser un èxit, ja que a la majoria dels instituts de la comarca el seguiment va ser del 90%.