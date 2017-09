Els Mossos prioritzaran la convivència i l’Estat, resolt a evitar que es voti

La reunió sobre el dispositiu policial per diumenge acaba sense cap acord

La reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada ahir per tractar sobre el dispositiu policial de diumenge va acabar sense acord. La Generalitat diu que “no aturarà” l’1-O i que els Mossos prioritzaran “la convivència” a l’ordre judicial, i el ministeri de l’Interior va ratificar l’“absoluta determinació” per evitar que es voti.

La reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya convocada pel president Carles Puigdemont i celebrada ahir a Barcelona per abordar la coordinació policial de cara a diumenge va acabar sense cap d’acord. Al contrari, la Generalitat va deixar clar que la prioritat dels Mossos serà “salvaguardar la convivència ciutadana” davant de l’ordre judicial que ordena el tancament dels locals electorals, i per la seua banda el ministeri de l’Interior va ratificar que actuarà amb “absoluta determinació” per impedir el referèndum. I tot plegat després que durant la trobada Puigdemont desestimés l’exigència del Govern central de suspendre l’1-O.

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, va garantir que el Govern català “no aturarà” el referèndum i va demanar no posar “contra les cordes” els Mossos. Va emfatitzar que, encara que els Mossos tenen “determinades obligacions” com a policia judicial, es regiran pels principis d’“oportunitat, proporcionalitat i congruència” per complir les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que els obliga a impedir l’obertura dels col·legis electorals.



El ministeri diu que no hi haurà problemes si hi ha “un pícnic o manifestació”, però que no es votarà

“És important el compliment de la llei, de les decisions judicials, però també hi ha un bé superior, que és la convivència ciutadana”, va precisar Forn, que va destacar que els Mossos “adequaran” aplicar l’ordre judicial al principi de proporcionalitat per evitar mals majors. “El més important és salvaguardar la convivència. Qualsevol actuació policial ha de salvaguardar la convivència ciutadana”, va assenyalar, i va afegir que “el compromís del Govern català és molt clar: que es pugui votar. Però també és veritat que els Mossos, com a policia judicial, tenen un mandat que no poden obviar. S’ha de poder complir de la millor forma possible, que no creï problemes més grans que els que vol evitar”.

A més a més, va demanar que Govern i ciutadania es “conjurin” per tal d’evitar “qualsevol situació de tensió i violència”, que “altres voldrien que passés”.

Per la seua banda, el secretari d’Estat de Seguretat i número dos del ministeri, José Antonio Nieto, va avisar al finalitzar la reunió que actuaran amb “absoluta determinació” per frenar el referèndum, garantint alhora els drets de tots els ciutadans. Va argumentar que el Govern central no anirà contra la possibilitat que la gent “exterioritzi un sentiment”, ja que és legítim, i protegirà la llibertat d’expressió.

“Si tots respectem aquestes normes molt bàsiques que tenim, diumenge cadascú ho farà com vulgui; en un cas, amb un pícnic o una manifestació. Però no es farà a costa de violentar la llei, que és el que hem d’intentar evitar”, va subratllar Nieto en aquest mateix sentit, i va afegir que “no té per què haver-hi una resposta violenta per part de ningú”, si es compleix el que diu la justícia.

barcelona/lleida

Més de 700 membres de la comunitat educativa, entre els quals molts directors, van assistir ahir al Pati dels Tarongers a la lectura del manifest Obrim les escoles i van fer una entrega simbòlica de les claus dels centres al president Carles Puigdemont entre crits de “votarem” i “obrirem”. “Per més que intimidin i vulguin que no ens deixeu les claus i no obriu els col·legis, hi ha una multitud que se suma a aquesta majoria que vol votar”, va afirmar Puigdemont.

L’acte es va celebrar després que directors haguessin mostrat inquietud arran que el Govern espanyol els hagi avisat de possibles responsabilitats penals si diumenge obren els centres. Puigdemont va dir que el Govern català assumeix tota la responsabilitat, una cosa que també ha fet la consellera d’Ensenyament en una carta enviada als directors.

Per la seua banda, la comunitat educativa de diversos instituts organitza actes la nit de dissabte a diumenge com a manera d’evitar que les forces de seguretat puguin tancar l’edifici per impedir que al matí hi hagi urnes. Així doncs, als instituts Joan Oró i Màrius Torres hi haurà sengles sopars populars, i al segon hi ha “actes de commemoració del 75è aniversari de la mort de Màrius Torres” que duren tota la nit.

Al seu torn, a la delegació d’Ensenyament, també seu electoral, a partir d’aquesta tarda i fins diumenge al matí, nits incloses, se celebra Paraula oberta, un cicle d’activitats de “celebració de l’inici de curs coincidint amb l’ocasió joiosa d’aquests dies de festa major”.

“No perseguim urnes, assegurem la legalitat”

Els cinc sindicats majoritaris de la Policia Nacional van assegurar ahir que el dispositiu policial s’ha dissenyat per fer front “al desafiament secessionista”, per la qual cosa no permetran que “s’imposi l’assetjament o la coacció” i garantiran la legalitat. “No som aquí per perseguir idees, urnes o paperetes”, afirmen en aquest sentit. Per la seua part, la Guàrdia Urbana de Lleida custodia des d’ahir al matí el magatzem de Gardeny on hi ha les urnes que s’utilitzen en les diferents eleccions, que són propietat de l’Estat.