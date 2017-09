Iceta: "El referèndum de l’1-O és un fracàs de la política"

El líder socialista català ha reiterat la intenció del PSC de no participar en una consulta "sense garanties i il·legal"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit a Lleida que el referèndum de l’1 d’octubre convocat pel Govern català i suspès pel Tribunal Constitucional suposa "un fracàs de la política".

Segons Iceta, que s’ha reunit amb membres del seu partit a la demarcació lleidatana, el referèndum de l’1-O és el resultat d’un cúmul d’errors tant del Govern central, que, ha dit, "durant cinc anys no ha sabut dialogar", com de la Generalitat, que "ha decidit saltar-se la llei".

El líder socialista català ha reiterat la intenció del PSC de no participar en una consulta "sense garanties i il·legal" i que, a més, "no representa a la majoria de la societat catalana".

"No estem a favor de què la meitat més un de catalans estigui satisfeta a costa que la meitat menys un no ho estigui", ha afegit Iceta.

En aquest sentit, ha advocat per dialogar entre ambdues parts a partir del dia 2 d’octubre per un objectiu que, segons Iceta, és l’única via de solució: la creació d’un Estat federal.

No obstant això, el primer secretari del PSC ha admès que aquest diumenge "hi haurà una participació important" i per això ha demanat "respecte i serenitat", mentre ha aconsellat "no caure en provocacions" i deixar que les forces de seguretat realitzin el seu treball.

Iceta ha assenyalat finalment que creia que "en el PP hi ha persones que pensen que haver arribat fins aquí també ha estat un fracàs seu".