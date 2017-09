L’ONU exigeix que l’Estat respecti els drets bàsics davant de l’1-O

“Les mesures preses poden violar drets fonamentals”, diu un informe

L’ONU ha emès un comunicat a través de l’Oficina de Drets Humans en el qual reclama al Govern espanyol que garanteixi que “les mesures adoptades abans del referèndum català de l’1 d’octubre no interfereixin amb els drets fonamentals a la llibertat d’expressió, reunió, associació i participació pública”. L’escrit es basa en un informe de dos experts de l’organització internacional. L’informe critica la detenció de càrrecs del Govern català “alhora que els dirigents de les protestes massives han estat acusats de sedició, un crim que comporta una pena màxima de quinze anys de presó”.

Els experts, per la seua banda, també mostren preocupació pel bloqueig de webs en favor del referèndum i el desplegament policial a Catalunya de prop de 10.000 agents i per l’ordre del Govern central d’“actuar en cas que se celebri un referèndum il·legal”. Els signants del comunicat afegeixen que aquesta acció pot augmentar les tensions i el malestar social i fan una crida a la calma. “Instem totes les parts a exercir la major moderació i a evitar actes violents de qualsevol tipus en el context de les protestes pacífiques que es donin en els propers dies”, conclou el comunicat.

També recomana no enfrontar-se als Mossos d’Esquadra si porten a terme actuacions contra la votació. L’organització sobiranista també destaca al comunicat actuar amb la “major dignitat institucional”, perquè “l’1 d’octubre no és un xou”. L’escrit recomana portar beguda i menjar i preparar-se per aguantar hores als centres i acaba argumentant que “estem exercint la sobirania popular i estem ajudant la Generalitat a fer possible el referèndum”.

L’ANC crida a matinar i fer grans cues l’1-O

L’Assemblea Nacional Catalana ha donat instruccions internes als organitzadors territorials perquè diumenge estiguin a les set del matí als col·legis electorals. L’objectiu d’aquesta estratègia és crear cues multitudinàries i ordenades abans de l’obertura dels centres de votació a les nou del matí. En la instrucció interna, avançada pel diari Ara, l’entitat recomana “resistència pacífica, zero violència i màxima audiència”.