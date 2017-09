Trapero ordena a Mossos tancar col·legis i requisar urnes, cens i paperetes

Abans de les 6.00 hores de diumenge

Els Mossos d’Esquadra aniran als col·legis electorals per desallotjar i tancar els locals i intervenir urnes, paperetes i cens, segons una ordre del major, Josep Lluís Trapero, en la qual advoca per la "mediació" i estudia demanar reforços a altres cossos si els concentrats impedeixen el seu pas.

Així consta en una ordre interna, a la que ha tingut accés Efe, que Trapero ha dictat per donar compliment a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que els ordena tancar els col·legis electorals, en la qual també estableix que l’ús de la força policial en cas de "desobediència passiva" quedarà restringit a l’"acompanyament" de les persones fins l’exterior dels locals, sense utilitzar les porres.

Els Mossos també comunicaran les persones que es trobin a l’interior del local que l’han de desallotjar abans de les 6.00 hores de l’1 d’octubre, amb l’única excepció de les que estiguin prestant algun tipus de servei públic.

El major dels Mossos insisteix que l’actuació dels agents haurà de basar-se en els principis de "congruència, oportunitat i proporcionalitat" i que haurà d’imperar la "contenció i mediació" per contribuir a facilitar "el manteniment de la pau social i la convivència".

"En tots els casos, abans d’adoptar cap resolució que comporti l’ús de la força, s’haurà de tenir en compte quins poden ser les conseqüències d’una possible intervenció policial, evitant generar un mal major que el que estracta d’evitar, especialment quan entre les persones concentrades hi hagi presència de menors, ancians o altres col·lectius vulnerables", al·lega Trapero.

Les directrius del major són vigents des de les 14.00 hores d’avui i fins les 21.00 hores del pròxim 1 d’octubre, i preveuen que, amb caràcter genèric, es presenti una dotació uniformada als centres previstos de votació que estiguin ubicats en un edifici o local públic o que, sense ser-ho, acullin qualsevol tipus de servei públic.

Si als locals s’està duent a terme alguna activitat relacionada amb la preparació del referèndum de l’1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, els Mossos hauran d’identificar els responsables i requisar el material relacionat amb la votació, com urnes, paperetes o llistes de cens que es localitzessin, ja fos a l’interior de l’edifici o a punt de ser introduït.

En cas de poder desallotjar el col·legi i, una vegada intervingut el material electoral, els Mossos procediran a tancar l’edifici, amb l’única excepció que aquest no tingui previst acollir cap activitat de servei públic durant el cap de setmana, davant de la qual cosa s’advertiria a les persones que l’ocupessin que no es pot utilitzar per al referèndum.

Segons les directrius de Trapero, que avui ha reunit a la cúpula de la policia catalana per establir aquestes ordres, si hi hagués persones concentrades en l’exterior o l’interior dels col·legis que impedissin l’accés de la dotació policial o no permetessin que els agents poguessin identificar-los, ho haurien de comunicar a la sala de comandament, detallant el nombre de persones, la seua actitud i, especialment si hi ha menors, ancians o col·lectius vulnerables.

En funció del nombre de persones concentrades, l’estat de la situació i la presència o no de persones responsables en els col·legis amb els quals es pugui o no dialogar, els Mossos activarien més recursos de seguretat ciutadana i de mediació i, si els efectius d’ordre públic propis no fossin suficients, es valoraria l’activació de recursos d’altres cossos, com a Policia Nacional i Guàrdia Civil, com preveu l’ordre del TSJC.

Per a l’1 d’octubre, Trapero detalla en el seu ordre que els agents uniformats es posicionaran en l’accés al local per impedir la seua obertura i que, si quan els agents arriben al lloc ja hi hagués persones a l’interior, se’ls identificarà, es requisaran paperetes, llistes de cens, urnes i també els ordinadors utilitzats per gestionar la votació i se’ls desallotjarà del local.

Una vegada buidat el centre, segons la instrucció, els Mossos procediran a tancar el col·legi electoral, amb l’excepció dels que acullin un servei públic, que es podran continuar deixant amb l’advertiment que no està permès preparar o executar el referèndum suspès.

Si el dia de la votació les persones concentrades en l’exterior o l’interior del col·legi electoral impedeixen l’accés de la dotació policial o no els deixen requisar el material, els agents ho comunicaran a la sala de control, igual com si, per exemple, la "presencia massiva" de concentrats desbordés la dotació i aconseguís obrir el centre.

La sala de comandament s’encarregaria d’activar més recursos de seguretat ciutadana, de mediació o d’ordre públic i també de demanar reforços a altres cossos policials.

Segons Trapero, davant de la impossibilitat de treure a les persones d’un col·legi electoral, els agents d’ordre púbic dels Mossos establiran una línia d’entrada "per impedir que accedeixi ningú més, deixant sortir a les persones que siguin a l’interior quan així ho desitgin".

Paral·lelament, el TSJC ha ordenat a Trapero que transmeti a les policies locals de Catalunya la seua directriu, a instàncies de la Fiscalia, perquè custodiïn el material electoral de l’Estat, com urnes, dipositat en edificis municipals.