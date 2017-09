“Hem vençut pressions i por. Això es diu guanyar”

Multitudinari final de campanya a Montjuïc || Amb PDeCAT, ERC, CUP, MES, Podem, Demòcrates, ANC i Òmnium, entre d’altres

Els partits i entitats independentistes van tancar ahir la campanya electoral del referèndum amb un acte multitudinari unitari a Barcelona que va reunir el PDeCAT, ERC, la CUP, MES, Demòcrates, l’ANC i Òmnium. Va començar a les 19 h davant la Font Màgica de Montjuïc i les quatre columnes de Puig i Cadafalch, amb actuacions musicals de grups com Sopa de Cabra, Mazoni o Los Manolos. Lluís Llach va protagonitzar un dels moments emotius al tornar a cantar L’estaca abans de començar. Marta Rovira d’ERC va recordar que “som aquí malgrat que ens han perseguit”. Marta Pascal del PDeCAT va assegurar que “desbordarem les urnes de vots, il·lusió i esperança per un país lliure”. Antoni Castellà de Demòcrates va demanar als policies espanyols i la Guàrdia Civil que desobeeixin ordres i deixin votar. Joan Josep Nuet d’EUiA va recordar que “això ja no va d’independència, va de democràcia”. Albano Dante Fachin de Podem va animar a “trobar-nos el dia 1 i mostrar que som un poble que defensa la llibertat”.

Els dirigents de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sànchez, i d’Òmnium, Jordi Cuixart, van animar a votar i van assegurar que “no farem ni un pas enrere”. Els parlaments van acabar amb les veus del vicepresident Oriol Junqueras i el president Carles Puigdemont. Junqueras va assegurar que “hem après que en la superació de cada repte som més forts i [...] en la superació de la por comença la llibertat”, mentre que Puigdemont va assegurar que “tenim tot diumenge per guanyar la independència [...] Avui ja hem guanyat, hem vençut les pressions, mentides, pors i amenaces. Això es diu guanyar”. Va afegir que “diumenge sortirem de casa disposats a canviar la història [...] Tenim una cita amb el futur”. Després de més de quatre hores, l’acte va acabar amb l’himne a l’alegria.

Boya, als comuns: “Roma no paga als traïdors”

La diputada aranesa de la CUP Mireia Boya va enviar un missatge als comuns. “Preneu partit. No ens robeu el referèndum, no us apropieu diumenge, no és una mobilització, volem declarar la independència. I si ho feu, Roma no paga als traïdors. Tindrem memòria i no us ho perdonarem mai.” Boya va parlar després d’aquestes formacions, que van apel·lar a votar i defensar els col·legis.