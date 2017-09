L'ANC veuria ja un èxit un milió de participants amb el "setge" del Govern

Assegura que anar a votar es pot convertir en una "heroïcitat"

© El president de l'ANC, Jordi Sánchez i el d'Omnium Cultural, Jordi Cuixart, han ofert aquest matí una roda de premsa conjunta en l'International Press and Broadcasting Center per valorar l'actualitat política en vigílies de l'1-O.

El president de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha afirmat avui que, hagut compte el "setge" que, segons el seu parer, exerceix el Govern contra l’1-O, arribar a un milió de participants ja seria "un èxit desbordant".

Sànchez ha ofert una roda de premsa juntament amb el líder d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en l’International Press and Broadcasting Center de Mediapro, el dia abans del referèndum convocat per la Generalitat per a demà, 1 d’octubre, suspès pel Tribunal Constitucional.

El líder de l’ANC ha criticat el "lloc" aplicat pel Govern i ha admès que "amb aquesta pressió pot ser difícil una alta participació", ja que anar a votar es pot convertir en una "heroïcitat".

"Volem que participi quanta més gent millor, però el setge del Govern ens posa el llistó molt alt: un milió (de participació) seria un èxit desbordant, però nosaltres treballarem per superar aquesta xifra", ha expressat Sànchez.

De produir-se aquesta xifra seria inferior a la consulta del 9 de novembre de 2014, cita en què van participar 2,3 milions de catalans.