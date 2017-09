Madrid amenaça amb fins a 300.000 € els membres de les meses

Advertència de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que va desmentir ahir l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades || El Govern ho va qualificar de “mentida”

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va advertir ahir que els qui participin demà a les meses del referèndum podrien incórrer en una infracció de la normativa sancionada amb fins a 300.000 euros. Aquesta agència va explicar en un comunicat que va llançar l’advertència arran de les consultes rebudes per part de ciutadans i per la possibilitat que els integrants d’aquestes meses tractessin i cedissin dades del cens electoral català. Va subratllar que la llei del Referèndum va ser suspesa pel TC i que els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya van renunciar als càrrecs “deixant prèviament sense efecte les resolucions i els acords adoptats”. Tanmateix, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades es va desmarcar de l’alerta i va assegurar que “en cap cas” es pot multar els membres de les meses. En un comunicat, va assegurar que els membres de les meses electorals “no són responsables del tractament de les dades personals, ja que aquesta condició l’ostenta l’administració electoral corresponent”: segons la llei del Referèndum, el responsable del cens és el Govern. “Les eventuals responsabilitats derivades del tractament de dades personals portada a terme per les persones que integren les meses no recauria mai en aquestes persones”, sinó en l’autoritat electoral.

Per la seua part, el conseller de Justícia, Carles Mundó, va qualificar directament de “mentida” l’amenaça de l’Agència Espanyola. “És un intent d’amenaçar i intimidar, i d’incorporar la por al debat. És un intent d’espantar la gent”, va lamentar el conseller.



Diverses persones van resultar ferides lleus per perdigons ahir en una escola de Manlleu

Totes dos van firmar una resolució en què assumeixen les competències que tenen atribuïdes els responsables dels equipaments en la seua persona, una cosa que respon a la “situació excepcional”.

Malgrat això, cinc col·legis de la capital catalana van sol·licitar ahir als Mossos d’Esquadra que precintessin els centres per evitar que pares i alumnes es concentressin a l’interior per facilitar així la votació de demà, com està succeint en diversos col·legis.

Retiren competències als funcionaris d’escoles

Les conselleries de Benestar Social i Ensenyament van retirar ahir les competències dels funcionaris d’escoles, albergs i centres cívics públics en una mesura per treure qualsevol responsabilitat a aquests treballadors i assumir-les de cara a l’obertura de portes com a seu electoral. Després que directors d’escoles i instituts mostressin intranquil·litat, atesos els advertiments de la Fiscalia, la consellera Clara Ponsatí va assumir la responsabilitat dels centres d’ensenyament fins a les set del matí de dilluns. En el cas de Treball, Afers Socials i Famílies, es blindarà els responsables de centres cívics i albergs disposats com a punt de votació, i la consellera Dolors Bassa n’assumeix la responsabilitat.