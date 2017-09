Milers de persones es concentren davant d'ajuntaments de tot Espanya contra l'1-O

Per reivindicar la "unitat d’Espanya" i la legalitat de la Constitució

© Concentració aquest matí a la Plaça de l'Obradoiro a Santiago de Compostel·la de membres de la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola "DENAES" per protestar pel referèndum promogut per la Generalitat de Catalunya i suspès pel Constitucional.

© Vista de la concentració convocada per Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (DENAES) a la madrilenya plaça de Cibeles en contra del referèndum il·legal de l'1-O a Catalunya.

© Més de 2.000 persones s'han concentrat avui amb banderes d'Espanya i crits com "Espanya unida, mai no serà vençuda" a la Plaça Major de Valladolid per protestar pel referèndum il·legal a Catalunya.

Milers de persones s’han concentrat davant de l’Ajuntaments de Madrid i de diverses ciutats espanyoles, entre elles Barcelona, en contra del referèndum independentista de demà i per reivindicar la "unitat d’Espanya" i la legalitat de la Constitució davant el separatisme català.



Prop de 10.000 persones a Madrid

La concentració més multitudinària ha estat de la de Madrid, a la madrilenya plaça de Cibeles, davant la seu de l’Ajuntament de Madrid, on els assistents ha corejat frases com "Espanya unida mai serà vençuda" o "Puigdemont a presó", així com altres càntics en suport a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. La convocatòria realitzada per la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (Denaes) sota el lema "Espanya som tots", ha comptat a Madrid, segons la Delegació del Govern, amb la participació d’uns 10.000 manifestants que han portat nombroses banderes d’Espanya. A poc a poc els manifestants, entre qui es trobava l’exministre Jaime Mayor Oreja, han anat movent-se cap a la carretera. Al terme de la concentració, sense incidents i en la qual s’han vist algunes banderes preconstitucionals, estaven tallats el passeig del Prat i de Recoletos i part del carrer d’Alcalá.

350 persones a Barcelona

A Barcelona, unes 350 persones, segons la Guàrdia Urbana, s’han concentrat a la plaça de Sant Jaume davant el Palau de la Generalitat en defensa de la permanència de Catalunya en Espanya, entre crits de "Puigdemont a presó" i "No votarem". Alguns manifestants s’han enfrontat amb tres persones que, en moments diferents, han clamat consignes independentistes, entre ells un home que ha cridat als manifestants "feu vergonya" i va haver de ser protegit per mossos d’Esquadra i un jove que va cridar "votarem" i va ser sacsejat pels manifestants.

Arreu de Catalunya

A Catalunya hi ha hagut concentracions a favor de la unitat d’Espanya en altres localitats, com a lleida amb mig cenetenar de persones o Tarragona, en la qual han participat unes 300 persones en la plaça de la Font, o Reus , sense que s’hagin registrat incidents.



Tensió a Vitòria

La situació ha estat més tensa a Vitòria, on una trentena de persones s’han concentrat davant l’Ajuntament amb dos banderes d’Espanya, i davant ells, separats per l’Ertzaina, un centenar de joves, amb ikurriñes i "estelades", els han insultat amb crits com "feixistes". En concloure la concentració, s’han produït uns petits incidents, en qui han estat identificats quatre joves per part de la Policia autonòmica.



Resta de l'estat

A la Comunitat Valenciana, a València, han estat centenars de persones les reunides davant l’Ajuntament lluint banderes d’Espanya. L’Ajuntament de Castelló ha hagut de tancar les seues portes perquè alguns manifestants han provat d’entrar a l’edifici després que diverses persones despleguessin des de la teulada una pancarta i llancessin paperetes del referèndum de l’1-O. Fonts de la Policia Local han informat a Efe que es tractava d’una manifestació "sense autorització".

A aquestes concentracions s’han sumat altres que han transcorregut sense incidents a diverses capitals, com Palma, València, Saragossa, Pamplona, Sevilla, Logronyo, Santander, o Valladolid. En totes elles s’han llegit diversos articles de la Constitució "amb què estan d’acord totes les sensibilitats polítiques", segons l’organització.

Unes 4.000 persones, segons dades de la Delegació del Govern, s’han concentrat a Palma, a la plaça de Cort, per protestar contra el referèndum català, l’"annexió de les Balears" al "projecte colpista del separatisme català". A Pamplona, al Passeig de Sarasate, al costat del monument als Furs de Navarra i davant la seu del Govern foral, diverses dotzenes de persones han fet onejar ensenyes nacionals.

Prop d’un miler de persones s’han donat cita davant l’Ajuntament de Saragossa, en aquesta protesta pacífica en la qual els participants han corejat lemes com "no Som ultres, som espanyols" barrejats amb peticions de dimissió contra l’alcalde de Saragossa, Pedro Santisteve, pel seu suport a la consulta. A Sevilla, també milers de persones han sortit al carrer amb banderes espanyoles en una manifestació que s’ha desenvolupat sense incidents des del seu inici a la Plaça Nueva. Més de 5.500 persones s’han concentrat en total a les nou capitals de província de Castella i Lleó. La més nombrosa va ser la de la Plaça Major de Valladolid, amb més de 2.000 persones segons fonts policials.