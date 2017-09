Puigdemont: "Allò que aconseguim l’1-O no ho podem perdre el 2-O"

En referència a una Declaració Unilateral d’Independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit que l’independentisme ha d’intentar que el que aconsegueixi en el referèndum de l’1 d’octubre "no es perdi" ni "espatlli" el dia 2 o 3, en al·lusió a una declaració unilateral d’independència, i ha admès estar "molt decebut" amb la UE.

En una entrevista amb el diari Ara a falta de 24 hores per al referèndum del diumenge convocat pel govern català i suspès pel Tribunal Constitucional, Puigdemont s’ha mostrat convençut que "es votarà i, és més, es votarà molt".

"Ho hem previst tot perquè en l’1-O estigui tot preparat perquè la gent vagi a votar", ha dit el president, que ha afirmat que davant de cada dificultat, el Govern tindrà "dos solucions". "En general, a tot arreu la gent ha de poder votar", ha explicat.

Preguntat sobre què han de fer els ciutadans davant de col·legis precintats per la policia, ha demanat que hi hagi "zero confrontacions amb les forces de l’ordre ni amb ningú, zero violència", recordant que les mobilitzacions dels últims anys s’han produït sense incidents: "Seria paradoxal, per no dir sospitós, que ara que hi ha més policia que mai a Catalunya no hi hagués violència".

Sobre si advoca per una declaració d’independència unilateral, ha dit que "tothom entén que les grans decisions han de ser consensuades" i s’haurà de buscar una "agenda política per aplicar els resultats" que sigui "raonable, realista i efectiva".

Així, ha apostat per "grans dosis de paciència, comprensió i flexibilitat": "Hem de mirar que tot el que aconseguim l’1-O no el perdem el 2. El que hem buscat durant anys, que ens ha costat tants anys i estic convençut que aconseguirem i celebrarem la nit de l’1-O, no l’espatllem el 2 o el 3".

Puigdemont assegura que no està decebut amb la UE referent al "debat Catalunya-Espanya", però sí en el debat dels "drets civils" perquè "la UE ha negligit de la seua responsabilitat".

"Esperava que quan a la nostra gent els impedissin de penjar una pancarta de 'Més democràcia', o quan es detenia un jove que tenia un web d’informació del referèndum, o es prohibien actes, o es violava la correspondència postal, la UE, tan valenta per fer discursos moralitzants en altres punts del planeta, diria alguna cosa. En aquest sentit estic molt decebut", ha assenyalat.

I ha avisat que plantejar la seua detenció per part de l’Estat és una "gravíssima irresponsabilitat": "Quin sentit tindria la meua detenció? Pensen que s’acabarà el moviment independentista?", es pregunta.

Segons el seu parer això "busca veure si perdem el control de la situació, ens posem més nerviosos del compte i prenem decisions que els agradarien i justificarien una intervenció contundent. No ho farem", conclou.