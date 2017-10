Àngel Ros: “Crec que hi ha un comportament proporcionat de les policies”

L’alcalde de Lleida, Angel Ros, ha dit aquest diumenge en declaracions a LLEIDA TV que la policia “està complint el mandat del TSJC” de retirar el material del referèndum i ha afirmat que “em consta que la policia està actuant sense lesionar persones”. “Crec que hi ha un comportament proporcionat dels efectius de les policies del país”, ha afegit.



Ros ha assegurat que està sent i serà un “dia difícil” perquè el referèndum s’ha fet “sense les garanties del marc legal constitucional”.



L’alcalde ha explicat que hi ha 24 llocs electorals a Lleida, mentre que quan hi ha eleccions es vota en 81 centres, i que l’ajuntament només té 10 dels espais electorals.