Els Mossos es limiten a aixecar acta en col·legis i marxen entre aplaudiments

EFE /Redaccio Actualitzada 01/10/2017 a les 08:45

Les patrulles dels Mossos d’Esquadra que acudeixen als centres de votació de l’1-O amb l’ordre judicial de tancar-los per impedir el referèndum convocat pel Govern es limiten a aixecar acta sobre les concentracions de persones des de primera hora i marxen entre aplaudiments dels allà congregats.



Patrulles uniformades dels Mossos d’Esquadra ha acudit als centres de votació lleidatans desde poc abans de les 7 hores. Els agents es limiten ara per ara a aixecar acta de la situació, detallant la xifra de persones concentrades i si entre elles figuren col·lectius vulnerables, com ancians o nens.



De fet, les actes detallen quatre motius que poden al·legar per no tancar-los: la negativa a desocupar el local per part dels congregats; la presència de persones vulnerables, com infants o ancians; la possibilitat que es produeixin aldarulls; i la impossibilitat d’accedir al centre.



Malgrat que els Mossos d’Esquadra tenien l’ordre interna de desallotjar els centres abans de les sis del matí per complir amb una instrucció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de moment no s’ha procedit a cap desallotjament, ni tampoc han requisat les urnes.