Guàrdia Civil i Policia Nacional carreguen en col·legis electorals de Lleida

ANC i Òmnium parlen de "violència de l'Estat" en l'1-O

Guàrdia Civil i Policia Nacional estan requisant urnes en col·legis electorals del Segrià. A Alcarràs s’han produït càrregues a l’entorn de Lo Casino i almenys un home que intentava fer barricada ha resultat ferit. Agents de l’institut armat també han actuat a Artesa de Lleida.Per la seua banda, la Policia Nacional ha estirat gent que impedia el pas dels agents al CAP de Cappont, a Lleida ciutat. Arran de la intervenció, dos persones haurien resultat ferides i han estat ateses pel SEM. Després, ciutadans han impedit el pas dels quatre furgons de la Policia cap al carrer Doctora Castells i els vehicles han hagut de fer marxa enrere. Durant el bloqueig, els policies han llançat trets intimidatoris a l'aire de pilotes de goma.Més violenta ha estat la càrrega policia a l'Escola Oficial d'Idiomes, on els agents de la Policia Nacional han trencat la tanca i han fet fora per la força la gent que estava al pati de l'edifici. Un cop fora, els ciutadans han intentat bloquejar la sortida de la policia i els agents han llançat trets intimidatoris a l'aire amb pilotes de goma.A Barcelona també s'han produït actuacions policials. Les primeres, en els col·legis on estava previst que votin el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han reivindicat "més democràcia" davant de la qual cosa qualifiquen de "violència de l'Estat" en el desallotjament i la confiscació d'urnes del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional, una acció de les forces de seguretat que han titllat de "vergonya".El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha criticat en el seu compte de twitter la "violència de l'Estat" en alguns dels col·legis de votació. "Contra la violència de l'Estat, més democràcia. La nostra resposta: les urnes", ha escrit Sánchez, i ha assegurat tot seguit que en els punts de votació on la "policia espanyola no va, la pau i el civisme guanya".Prèviament, davant de les primeres intervencions de les forces de seguretat, el president de l'ANC ha demanat als ciutadans "civisme" i "aguantar pacíficament", perquè "la seva derrota -la de l'Estat- és la violència".