Puigdemont crida al Parlament a aplicar el procés cap a la independència

REDACCIÓ Actualitzada 01/10/2017 a les 22:54

El president diu que en els propers dies traslladarà els resultats del referèndum al Parlament

© Un moment de la declaració institucional del president Puigdemont. Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparegut aquesta nit des del Palau de la Generalitat per enviar "un agraïment profund i sincer" a tots els demòcrates i ha recordat els més de 800 ferits després de l’1-O.



El president ha afirmat que "el Govern espanyol ha escrit avui una pàgina vergonyosa en la seua relació amb Catalunya. Lamentablement no és la primera".



"El camí que tenim que recórrer a partir d’ara ho hem de fer junts, amb civisme i en pau. Ho hem de fer oberts a les propostes de diàleg que serveixin per respectar la voluntat dels catalans", ha afegit.



El president també s’ha dirigit a Europa: "Ens hem guanyat el respecte d’Europa. No pot mirar cap a cap altre costat".



Puigdemont ha avançat que en els propers dies traslladarà al Parlament de Catalunya els resultats de la jornada d’aquest diumenge "perquè actuï segons el previst en la llei del Referèndum".