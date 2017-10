Puigdemont: "La violència injustificada de l'Estat l'avergonyirà per sempre"

EFE Actualitzada 01/10/2017 a les 11:50

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, votant al referèndum. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat l’"ús injustificat, irracional i irresponsable de la violència per part de l’Estat espanyol", que l’"avergonyirà per sempre", encara que "no detindrà el desig dels catalans de poder votar pacíficament i democràticament".



Aquestes han estat les seues primeres declaracions en la jornada d’avui, en arribar cap a les 11.00 hores al col·legi de Sant Julià de Ramis (Girona) on inicialment tenia previst votar fins que ha irromput mig centenar d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per l’1-O suspès pel TC.



Puigdemont ha afirmat que "la imatge exterior de l’Estat espanyol ha continuat empitjorant i avui ha arribat a unes cotes de vergonya que l’acompanyaran per sempre".