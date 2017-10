Una constructora brasilera suborna càrrecs peruans a través del BPA

La policia andorrana revela que va pagar 15 milions en comissions a través de vuit comptes del banc || Els pagaments es relacionen amb la concessió d’obres al Perú

Un informe de la Policia d’Andorra revela que la constructora brasilera Odebrecht va pagar “15 milions de dòlars en comissions” a empresaris i alts càrrecs públics peruans a través de vuit comptes a la Banca Privada d’Andorra (BPA), segons va publicar ahir El País. El document, datat el 8 de maig passat, rastreja les transaccions de l’empresa en aquest banc entre els anys 2008 i 2015, segons la investigació encarregada per la jutge andorrana Canolic Mingorance.

La constructora pagava a funcionaris “vinculats a la concessió d’obres al Perú” en comptes oberts a nom de societats panamenyes. També va idear un sistema que permetia als “subornats” rebre els diners mitjançant una “teranyina de testaferros i bancs als Estats Units, la Xina, Alemanya, les Bahames o Suïssa” i societats “deslocalitzades” per “evitar saber qui paga i qui rep [els diners]”, segons la informació del diari.



Entre els beneficiats hi hauria l’exvicepresident de la companyia estatal Petróleos del Perú

Entre els suposats beneficiats per aquesta trama, hi hauria l’exvicepresident de la companyia estatal Petróleos del Perú, Miguel Atala Ferrera. Odebrecht va ingressar a l’exdirectiu un total d’1,3 milions de dòlars. La xifra suposa més d’un terç del que es coneix fins al moment. També hi hauria com a beneficiari Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguretat Ciutadana de Lima i exresponsable de l’empresa municipal de peatges Emape. Tanmateix, únicament va rebre 3.048 euros el gener del 2015. Una dada que sorprèn els investigadors.

També va cobrar prop de 1,4 milions de dòlars l’advocat i exdiputat del Congrés pel Partit Popular Cristià (PPC) Jorge Horacio Canepa Torre, que va ser àrbitre de la Cambra de Comerç de Lima.

I també Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, president de la consultora Alpha Consult, amb 2,6 milions de dòlars, i Juan Carlos Zeballos Urgarte, exdirector de l’Ositramcon, amb 780.000 dòlars cobrats, un organisme públic dedicat a coordinar infraestructures de transport. La companyia hauria estat subornant alts funcionaris i càrrecs públics del Perú per adjudicar-se infraestructures durant els governs dels presidents Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) i Ollanta Humala (2011- 2016), que segueix en presó preventiva.

El gegant brasiler de la construcció ja va admetre davant de la justícia dels Estats Units que havia portat a terme operacions de suborn.