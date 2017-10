Zoido: "Neutralitzats 70 centres de votació en una actuació 'proporcionada''

EFE Actualitzada 01/10/2017 a les 12:56

© Càrrega policial a l'EOI SEGRE

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informat avui que en les primeres hores del matí s’han "neutralitzat" uns 70 centres de votació i s’ha bloquejat el sistema dissenyat per votar de forma electrònica en una actuació marcada per "la proporcionalitat". Zoido, en declaracions a la Sexta, ha exposat que la Policia i la Guàrdia Civil han trobat situacions "complicades" i tan sols en una d’elles, al centre Ramón Llul de Barcelona, ha hagut d’utilitzar mètodes de defensa de forma breu i prudent en veure’s acorralats.



El ministre, que ha titllat d’"autèntic paperot" el que passa avui a Catalunya, ha detallat que els promotors del referèndum han intentat recuperar el sistema informàtic fins en 500 ocasions sense aconseguir aconseguir-ho, ja que les forces i cossos de seguretat, per mandat judicial, l’han bloquejat. Zoido ha eludit pronunciar-se sobre l’acompliment dels Mossos d’Esquadra, si bé ha confirmat que han demanat ajuda per escrit a la Policia i Guàrdia Civil per complir la missió que tenen encomanada per l’autoritat judicial. "El ministre ha de ser prudent", ha argumentat després de refusar pronunciar-se sobre la decisió dels Mossos de no retirar urnes ni tancar col·legis. Més endavant, ha matisat, serà moment d’analitzar quin tipus de consignes han rebut.



El responsable de l’Interior ha recalcat que Policia i Guàrdia Civil han actuat amb professionalitat i proporcionalitat i ha indicat que en els casos en els quals han hagut de retirar persones ho han fet "sense causar cap anomalia" i sense causar cap mal. "Se’ls ha anat separant un a un i crec que ho han fet amb gran responsabilitat i proporcionalitat", ha afegit.