Càrrega policial amb ferits a Montgai, Ponts i Menàrguens

Balaguer viu una jornada massiva i lúdica

Menàrguens va ser un dels municipis en els quals la càrrega policial dels agents de la Guàrdia Civil va causar una desena de ferits lleus que van haver de ser atesos al CAP de Balaguer, entre els quals hi havia l’alcaldessa, Anna Calvís. Els agents es van emportar paperetes i sobres, encara que no les urnes. Tanmateix, la jornada es va viure amb molta il·lusió i, alhora, tensió, van explicar els veïns. Al migdia, els agents també es van personar a Montgai, on no van aconseguir requisar cap urna. A Ponts, la càrrega policial va arribar a la tarda i va ser més important. Una trentena de veïns van haver de ser atesos al CAP per forts cops de porra, segons va explicar l’alcaldessa, Maria Alba Basomba.

Així mateix, la jornada es va desenvolupar amb ganes de participar-hi i exercir el vot. La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va votar al seu poble natal, Vallfogona de Balaguer, i va criticar les actuacions policials. Així mateix, Balaguer va viure una jornada “democràtica i plena d’orgull”, van apuntar els veïns, que van assistir massivament a votar.