Càrregues al col·legi de Puigdemont

La Policia Nacional ataca amb gasos lacrimògens a Aiguaviva i deixa almenys deu afectats || Dos detinguts, un menor d’edat, i almenys 187 ferits a Girona

Mig centenar d’agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil van intervenir a primera hora del matí d’ahir al col·legi electoral on tenia previst votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Girona. Al centre Sant Julià de Ramis, els agents es van abalançar cap als més de cent concentrats per obrir-se pas cap al col·legi i, a l’intentar impedir-ho bloquejant-los l’accés, diverses persones van caure a terra i van resultar ferides. La Guàrdia Civil se’n va anar amb les urnes i va desallotjar el pavelló esportiu de forma contundent. Finalment, el president va votar en un col·legi electoral de Cornellà de Terri, a quinze quilòmetres del centre que se li havia assignat. Les llargues cues per votar van predominar a Girona, on les càrregues policials també van ser intenses. A l’escola Verd, diversos testimonis van assegurar que desenes d’agents de la Policia Nacional s’hi van presentar pocs minuts abans de les 09.00 hores i, com que no van poder entrar per la porta, que estava tancada, hi van accedir saltant les tanques del col·legi i van carregar contra persones que hi estaven concentrades des de la matinada. Al centre ocupacional de Sant Narcís, hi va haver enfrontaments entre la Policia Nacional i els Bombers de la Generalitat. Aquests últims van ser dels més aplaudits a les capitals catalanes.

Però els moments més tensos es van viure a Aiguaviva, on les forces de l’ordre van utilitzar gasos lacrimògens contra els defensors del referèndum. Deu persones van haver de ser ateses per l’efecte d’aquesta substància, entre les quals l’exrector de la Universitat de Girona, Josep Maria Nadal, que va haver de ser ingressat.

Quan van arribar els agents, els veïns feien una fideuà a la plaça. A la Tallada, la Guàrdia Civil va requisar l’única urna del municipi i va deixar diversos ferits al seu pas. El balanç de víctimes va ser de 187 persones ferides i dos detinguts, un dels quals menor d’edat.