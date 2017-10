Concentracions davant dels ajuntaments i els centres de treball de Lleida contra la repressió policial

REDACCIÓ Actualitzada 02/10/2017 a les 13:30

Carrers i places de les localitats lleidatanes, així com centres de treball, viuen aquest dilluns al migdia concentracions en rebuig a les actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al centres de votació del referèndum.



A la plaça Paeria, desenes de persones s'han concentrat amb crits de "Ros dimissió", "No tinc por", "Fora les forces d'ocupació" i "Independència". La gent també ha protestat amb les mans enlaire i ha aplaudit. A primera fila de la protesta s'han situat membres dels Bombers de la Generalitat. Dins del Palau de la Paeria hi havia agents de la guàrdia urbana amb equip d'antisiturbis.



També a Lleida ciutat, més de mig miler d'estudiants s'ha manifestat des del Rectorat fins a la plaça Paeria. Altres ciutadans els han aplaudit mentre passaven i s'han sumat a càntics com "Ja hem votat", "Independència" o "Buidem les aules, omplim els carrers".



Un cop a la plaça Paeria, els estudiants ha protagonitzat minuts de silenci contra les accions i agressions policials. Aquesta tarda preveuen assemblea de diferents col·lectius d'estudiants per preparar la vaga general.



A Tàrrega, una multitud concentrada a la plaça Major s'ha adreçat a mossos, policies locals i bombers amb forts aplaudiments. Hi havia molta gent emocionada. L'ajuntament de Tàrrega ha anunciat que secundarà l'aturada de demà.



Preixana, Belianes, Vilagrassa tambe han confirmat la participació a la vaga. La Fuliola ha anat més enllà i ha proclamat la Republica catalana ja que segons l'alcalde, "ja no ens serveixen directrius espanyoles". Tancaran demà i "el temps que faci falta".



D'altra banda, Mollerussa ha tret la bandera espanyola de l'ajuntament. El consistori també ha anunciat que secundarà l'aturada general d'aquets dimarts.