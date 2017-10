Convocatòria festiva amb calma tensa a l’Urgell

Cap municipi rep cossos de seguretat ni requisen urnes

Els m

unicipis de l’Urgell van viure ahir una autèntica marató festiva amb una multitud d’activitats per concentrar el màxim nombre de persones als col·legis electorals a fi d’evitar-ne el tancament. L’Urgell no va rebre la visita de la Guàrdia Civil. Malgrat tot, els veïns van estar tota la llarga jornada “en calma tensa” a l’espera de qualsevol aldarull. Alguns col·legis, com el de la Fuliola i tots els de Tàrrega, excepte un, el del Museu Comarcal de l’Urgell, van tancar a les 17.00 hores.

L’alcalde de la Fuliola, Eduard Piera, va explicar que no volia posar en perill la integritat dels veïns. Vallbona de les Monges era l’únic municipi que vivia amb la incògnita d’on es portarien a terme els votacions. Ahir hi havia un cartell a l’ajuntament que anunciava que les votacions es portarien a terme a la sala d’actes del monestir. Entre les primeres a votar, hi havia les m

onges. A Verdú, la jornada va ser molt festiva, ja que va coincidir amb la festa del Bacus. Per la seua banda, Maldà i Vilagrassa van registrar vots de bastants veïns de municipis més grans que volien evitar cues. A Tàrrega, els nervis van començar

a les 09.00 hores, amb l’obertura dels col·legis i els problemes tècnics. Maria Dolors Ricart (80 anys) va ser la primera a votar i, aparentment emocionada, va assegurar que “amb pau i tranquil·litat ho aconseguirem”.

A la tarda, un espontani va despenjar la bandera espanyola de la façana de l’ajuntament i la va tirar a les milers de person

es concentrades a la plaça Major. La ciutat va rebre tres observadors internacionals que van condemnar les càrregues policials.