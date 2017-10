El referèndum va obtenir 118.799 'sí' i 6.274 'no' a la demarcació de Lleida

Actualitzada 02/10/2017 a les 18:42

La Generalitat ha ofert aquest dilluns el resultat del referèndum de l'1 d'octubre per Vegueries. A Lleida, es van registrar 118.799 vots a favor, 6.274 en contra, 1.730 blancs i 1.033 de nuls. A la Vegueria del Pirineu i Aran hi va haver 26.674 'sí', 1.350 'no', 391 blancs i 278 de nuls.



A la de Barcelona, la més gran, es van registrar 1.222.721 vots a favor; 138.031 en contra; 34.156 en blanc i 14.626 de nuls.



Amb el 95% escrutat, hi ha 2.262.424 vots comptabilitzats, dels quals 2.020.144 (90,09%) van apostar pel 'sí'; 176.565 pel 'no' (7,87%); 45.586 van votar en blanc (2,03%) i 20.129 van ser declarats com a vots nuls (0,89%).