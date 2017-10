El Segrià planta cara a les actuacions policials i vota

Desplegament que va topar amb la resistència pacífica i actes lúdics

A Lleida van saltar les primeres alarmes d’actuacions policials als municipis d’Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida i Soses. Mitja hora abans de l’obertura del col·legi electoral, es va iniciar el desplegament dels agents pels carrers d’Artesa de Segre fins al punt de votació. L’alcalde, Pere Puiggròs, va explicar que, després d’aconseguir entrar i no trobar res, la policia judicial va aixecar acta i se’n van anar. “Hem pogut salvar la situació i les urnes.” Tot seguit, van obrir el col·legi i van celebrar la jornada amb normalitat, amb teatre, futbol, un dinar i sardanes.

Gairebé a la mateixa hora d’obrir els col·legis arribaven agents de la Guàrdia Civil a Soses disposats a emportar-se urnes, paperetes i altres materials relacionats amb el referèndum. Tanmateix, les accions veïnals de retenció van fer efecte i els guàrdies van abandonar el poble sense aconseguir requisar res. “S’han viscut moments de tensió, d’empentes, crits i resistència”, va explicar l’alcalde, Isidre Mesalles, que continuava emocionant-se a l’explicar-ho i, després de comprovar que la voluntat del poble havia aconseguit pal·liar el mal sabor del matí, es va celebrar amb actes lúdics i festius durant el dia. El va seguir Puigverd de Lleida, on abans de les onze del matí els agents de la Guàrdia Civil arribaven a Puigverd, encara que tampoc van carregar contra els presents. “Sí que hi ha hagut alguna empenta, però pacíficament hem aconseguit reconduir la situació i que marxessin.” “Hem estat en tensió durant el dia, però hem celebrat tots els actes previstos.” Alcarràs també va rebre la visita d’agents, que van ser rebuts per una barricada dels veïns a la porta del col·legi electoral. Aquí, la força policial va ser més elevada fins a aconseguir entrar al punt de votació, van explicar els veïns, alguns dels quals van anar a votar a la Caparrella.