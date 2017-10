Els Mossos prohibeixen accedir al col·legi de Les

Les urnes, en un local propietat de la diputada Mireia Boya

Més de tres-centes persones van votar ahir a Les a l’urna improvisada que es va col·locar a la casa rural propietat de la diputada de la CUP Mireia Boya. Aquest va ser, finalment, el lloc de votació en aquesta localitat aranesa, després que els Mossos impedissin que la gent entrés al col·legi Alejandro Casona, lloc oficial per votar. Des de les 06.00 hores, més de cinquanta persones es trobaven dins l’escola, encara que, davant de la negativa de la policia catalana a deixar entrar els veïns, es va decidir traslladar la votació i constituir les meses dels pobles de Les, Bossòst i Canejan a la casa rural.

A Vielha, la jornada va transcórrer sense incidències importants. Al voltant de les 05.00 hores, es van començar a congregar desenes de persones davant de l’Institut d’Aran, l’únic col·legi obert de la capital aranesa. Una hora més tard, va obrir les portes i els Mossos van avisar els votants que estaven realitzant una activitat il·legal i que haurien d’abandonar l’edifici. Finalment, més de vuit-centes persones van dipositar les seues paperetes a les urnes de Vielha, encara que, poc després que comencés la votació, els Mossos van acordonar la zona i van impedir el pas als que volien entrar, malgrat que aconseguien fer-ho gràcies a l’ajuda d’aquells que encara no havien abandonat el col·legi. Quan els agents es van retirar, aproximadament a les 13.00 hores, ho van fer amb llàgrimes als ulls i visiblement emocionats, i els veïns els van retre una gran ovació i alguns els van abraçar.

No obstant, fonts de l’organització van explicar que es van poder constituir el cent per cent de les meses a la Val d’Aran i que no hi va haver incidències remarcables, a pesar que es van viure moments de tensió al veure que no deixaven entrar a l’Institut d’Aran. Van apuntar també que, quan el sistema informàtic del cens no funcionava, ho feien manualment i, quan estava operatiu, introduïen les dades a la pàgina web i les comparaven perquè no hi hagués vots per duplicat.