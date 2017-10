Els supervisors avalen la consulta i alerten de la “violació de drets”

El catedràtic de Ciències Polítiques Ferran Requejo, membre de l’equip de set acadèmics que van supervisar el referèndum, va avalar ahir la consulta malgrat que s’ha produït, segons va dir, en un context de “violació flagrant” dels drets humans per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Requejo va defensar que “s’ha pogut celebrar”, i va explicar que es van detectar diverses anomalies que faran que sigui necessari revisar els resultats. Aquestes anomalies, segons Requejo, són principalment dos: que s’han utilitzat inhibidors de les connexions telemàtiques que impedien consultar el cens i que la policia ha retirat urnes en les quals hi havia vots. Al seu torn, Kartik Raj, investigador de Human Rights Watch (HRW) per Europa Occidental, va difondre un text en el qual va demanar a les autoritats espanyoles respectar el dret a reunir-se pacíficament i a la llibertat d’expressió; i va exigir que es refrenés l’excessiu ús de la força. Així mateix, una delegació de trenta-tres diputats i exdiputats estrangers liderats per l’exministre d’Afers Exteriors eslovè Dimitrij Rupel va aprovar aquest divendres la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i va reclamar la comunitat internacional que “tingui en compte els resultats”.