Junqueras: "Serem molt respectuosos amb el resultat"

EFE Actualitzada 02/10/2017 a les 12:24

Afirma que els catalans "s’han expressat amb molta claredat"

© Oriol Junqueras EFE

El vicepresident i conseller d’Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dilluns que el Govern serà "molt respectuós" amb el resultat del referèndum d’independència celebrat ahir a Catalunya malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). "Serem respectuosos amb la societat i amb el resultat i amb el que els ciutadans ens han manat. Tothom sap quin és la meua opinió i seria redundant que la tornés a expressar", ha afirmat Junqueras en una entrevista a RAC1.



Ha afegit que els catalans "s’han expressat amb molta claredat" a favor del 'sí' a la independència, malgrat que als carrers es va viure "una situació excepcional, extrema, molt dura, amb repressió indiscriminada, massiva, amb imatges esborronadores".



En aquest sentit, el vicepresident català ha denunciat l’actuació d’ahir de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir que es votés i ha dit que "una repressió d’aquest tipus" és "excepcional a Europa".



Junqueras ha reconegut així mateix que quan les forces de seguretat de l’Estat van començar a irrompre en els centres de votació per requisar urnes i paperetes va tenir la sensació que "no quedaria cap col·legi per votar". "Van aconseguir robar les urnes a 400 col·legis electorals, però van ser molts més els que van aguantar", ha assenyalat Junqueras, que ha qualificat de "meravellosa" l’actitud de la ciutadania, concentrant-se davant d’escoles, instituts i altres centres per impedir el requisament del material electoral.



Respecte a la decisió del FC Barcelona de jugar ahir el partit contra Las Palmas a porta tancada, Junqueras ha declarat: "Em sembla que em puc estalviar la resposta. Si vivim una situació excepcional, és fàcil d’imaginar el que penso".