L'ONU demana una investigació imparcial sobre la violència a Catalunya

Amnistia Internacional constata l’ús excessiu de força de Policia i Guàrdia Civil

L’alt comissariat de Nacions Unides per als Drets Humans, Zeid Ra'ad Al Hussein, s’ha mostrat aquest diluns molt "pertorbat" per la violència ocorreguda a Catalunya aquest diumenge i va demanar una investigació independent i imparcial sobre els fets."Estic molt pertorbat per la violència a Catalunya diumenge. Amb centenars de persones ferides, urgeixo a les autoritats espanyoles que s’assegurin una investigació rigorosa, independent i imparcial sobre tots els actes de violència", va afirmar Zeid en un comunicat."Les respostes de la policia han de ser sempre proporcionades i necessàries", va agregar el màxim responsable de drets humans de l’ONU. "Crec fermament que la situació actual s’hauria de resoldre a través del diàleg polític, amb total respecte a les llibertats democràtiques", va suggerir Zeid.Així mateix, l’alt comissariat va fer una "crida" al govern espanyol perquè "sense demora" accepti les peticions de visites de tots els experts en drets humans de l’ONU que així ho desitgin, sense especificar cap dels més de mig centenar existents.D'altra banda, Amnistia Internacional ha constatat sobre el terreny que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van utilitzar la força de forma "excessiva i desproporcionada" contra persones que es resistien "passivament" a l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’impedir el referèndum celebrat ahir.Encara que la Policia i la Guàrdia Civil han estat "clarament obstaculitzades a l’exercici de les seues funcions" en nombrosos centres de votació, el director d’Amnistia a Espanya, Esteban Beltrán, creu que "aquests actes han de ser investigats" i els seus responsables portats davant de la justícia. Per això, exigeix que s’obri amb urgència una investigació "exhaustiva, immediata i imparcial per part de les autoritats espanyoles sobre l’ús excessiu i desproporcionat de la força" per part dels cossos de seguretat, ha destacat en un comunicat.L’organització de drets humans va enviar fa uns dies una delegació de cinc persones per monitoritzar la situació a Catalunya, i aquest cap de setmana ha visitat nombrosos centres de votació, on ha recopilat diversos testimonis i declaracions. Del vist ahir, Amnistia assegura que policies i guàrdies civils "van fer un ús desproporcionat de la força" en molts casos i van fer servir de forma "perillosa i inadequada" material antiavalots, com pilotes de goma.Així, al carrer Sardenya amb carrer Diputació, a Barcelona, dos observadors d’AI "van ser testimonis de la càrrega policial dels agents" que intentaven obrir-se pas després que un grup de manifestants s’asseguessin al carrer per tal d’impedir el pas de furgons després de la seua intervenció per requisar les urnes en el col·legi públic Ramon Lull.Gairebé a la mitja hora de ser bloquejats pels manifestants, relata AI, els agents es van obrir pas "colpejant" els congregats amb les seues defenses de goma, i alguns van disparar cartutxos de foguejament, la qual cosa va provocar que la gent s’aixequés i comencés a dispersar-se.Alguns manifestants van llançar objectes contra els policies, que continuaven disparant salves; segons els testimonis obtinguts per AI, els agents van disparar en la seua retirada pilotes de goma a escassa distància dels manifestants que corrien darrere d’ells, ferint almenys dos persones, una a la cama i l’altra a l’ull dret, el que va requerir que fos intervinguda quirúrgicament.Segons altres testimonis i imatges que ha visualitzat, els agents van utilitzar material antiavalots i van utilitzar de manera excessiva la força contra persones que es concentraven en els voltants d’alguns col·legis, com en el cas de l’Escola Mediterrània al barri de la Barceloneta de Barcelona.Segons imatges aparegudes en mitjans de comunicació, alguns policies van colpejar persones "indefenses sense que hi hagués cap amenaça aparent", com va ser el cas d’un agent que va pegar a una dona al coll i la cara en almenys dos ocasions "sense que mediés aparentement provocació".Altres imatges revelen a un agent de la Policia colpejant un home amb un cop de puny a la cara que també es trobava davant el col·legi, o un guàrdia civil pegant amb les seues defenses de goma a la cara d’alguns manifestants que envolten el centre de votació en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).Davant de tot això, AI recorda que mentre els participants d’una reunió o manifestació no oposin resistència violenta a la policia, aquesta no pot utilitzar la força, que ha de ser la "mínimament necessària i sempre proporcionada a l’objectiu que es vol aconseguir".