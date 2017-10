© La Policia va continuar carregant mentre es reanimava al lleidatà que va patir un infart

Vídeos de ciutadans mostren com va ser l'operació policial a la Mariola

Primera part:

Segona part:

El lleidatà E.S.P., veí de plaça de l’Exèrcit i de 70 anys, va resultar ferit de gravetat durant les càrregues policials al col·legi electoral de la Mariola, molt pròxim als blocs Joan Carles. Durant els disturbis, l’home va patir un infart. Després de ser reanimat al mateix lloc dels fets, el SEM el va evacuar a l’hospital Arnau de Vilanova i, posteriorment, va ser traslladat a l’hospital Vall d’Hebron de la capital catalana, on continua ingressat aquest dilluns en estat greu però estable.Segons es pot veure en un vídeo enregistrat per un ciutadà, mentre al ferit se li practicaven maniobres de reanimació, la Policia Nacional va continuar carregant. En un moment, les imatges mostren com un agent espenteja dos veïns, que cauen sobre el ferit i les persones que l'atenien.Un altre enregistrament mostra bona part de l'actuació de la policia en aquest centre de votació de la Mariola, amb l'arribada dels agents i la intervenció sobre les persones que defensaven les urnes del referèndum: