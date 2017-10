La Premsa Comarcal condemna i rebutja tota classe de violència

Actualitzada 02/10/2017 a les 17:26

L’associació emet un comunicat de repulsa a la repressió policial

© IES Ronda / Lleonard Delshams

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha emès aquest dilluns un comunicat de condemna de les càrregues policials viscudes diumenge, durant la celebració de l’1-O:



“L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, manifesta la seva més contundent repulsa als fets d’ahir, condemna i rebutja tota classe de violència. Catalunya i la nostra gent no es mereix el tracte i la brutalitat que es va fer palesa ahir, per part de les forces d’ordre públic de l’estat. Mostrem la nostra més ferma solidaritat i acompanyament a totes aquelles persones que varen ser víctimes de la violència.



Encoratgem als nostres mitjans a què continuïn fent de testimonis d’aquest moment de la nostra història, que no defallim i estiguem al costat de la raó, de la fermesa i la llibertat. A partir d’ara i fins que calgui!”