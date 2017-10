La Segarra viu la jornada amb por i amb orgull

La Guàrdia Civil va entrar en 4 municipis i sols va endur-se 1 urna

La Segarra va viure ahir la jornada del referèndum d’una forma intensa que va combinar la por davant de les possibles actuacions policials que arribaven per les xarxes socials i l’orgull de totes les poblacions que van passar una jornada massiva i presidida per la unitat. La Guàrdia Civil va entrar en quatre poblacions: Ivorra, els Plans de Sió, Sant Ramon i Estaràs, si bé la por i la tensió van ser presents en els vint-i-un municipis. D’altra banda, va ser una jornada dolça, com va dir l’alcalde de Cervera, Ramon Royes: “Estic orgullós de la meua ciutat”, frase que de forma similar van repetir la pràctica totalitat dels alcaldes. A Guissona, Cervera, Torà, Torrefeta i Sant Guim, els veïns van fer guàrdia tota la nit, i a la resta de les poblacions, a les cinc del matí ja estaven custodiant les urnes fins a les nou de la nit, amb presència massiva de veïns. A Sant Guim i Cervera, entre altres localitats, els veïns van tancar les entrades amb tractors. Val a destacar el contrast entre les actuacions dels Mossos, dos o quatre efectius per població que van aixecar acta davant la impossibilitat d’entrar als col·legis, amb la de la Guàrdia Civil, que “feia por”, va reconèixer l’alcalde dels Plans de Sió, Xavier Pintó. Estaràs va ser l’única localitat on es van endur l’urna. L’alcalde, Ramon Torné, va dir que “va prioritzar garantir la seguretat de tothom”. Cervera va comptar amb un assessor del Parlament Europeu, Sakari Linden, que al final de la jornada va dir: “Durant tot el dia he vist el desig del poble català de decidir el seu futur. Em sap greu, he vist també molts vídeos de violència de la policia espanyola a Barcelona i altres poblacions.”