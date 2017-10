Les Borges blinda el Pavelló de l’Oli i la comarca vota

Requisen urnes a Cervià i l’Albagés

Els municipis de Cervià de les Garrigues i l’Albagés van rebre a primera hora del matí, després d’obrir els col·legis electorals, la visita de diverses patrulles de la Guàrdia Civil amb l’objectiu de requisar urnes i paperetes, així com tot el material relacionat amb el referèndum. Veïns i alcaldes van explicar que no van carregar contra els presents, «perquè ens manifestàvem pacíficament, sense resistència i amb crits de “volem votar”», va explicar Miquel Àngel Llimós, de l’Albagés, encara que van aconseguir emportar-se una de les urnes. A Cervià, un passadís de veïns va acompanyar els guàrdies fins al punt electoral, on també van requisar una urna amb diverses paperetes. A la capital de les Garrigues, el Pavelló de l’Oli es va obrir amb normalitat, encara que el sistema va fallar des del primer moment i va provocar cues de veïns que volien votar. La plaça de la Independència es va blindar amb mitja dotzena de tractors i camions dels Bombers que impedien el pas de la policia. De fet, van ser diverses les alertes rebudes durant el matí dient que arribaven patrulles de la Guàrdia Civil. Mentrestant, les meses amagaven les urnes per evitar ser requisades.