Les càrregues policials a Lleida embruten una jornada amb votació massiva a favor del ‘sí’

Milers de persones van participar pacíficament en el referèndum i van denunciar les actuacions desmesurades d’agents || Els disturbis més greus van ser a l’EOI, al CAP de Cappont i a la Mariola

Eren a penes les cinc del matí quan els més matiners es dirigien als col·legis electorals amb una barreja d’emoció i incertesa. Ho tenien clar: volien evitar que els Mossos d’Esquadra tanquessin les seus de votació per ordre del TSJC i poder exercir “els nostres drets”. Centenars ja havien passat la nit als centres de vot, com per exemple als instituts Màrius Torres, Gili i Gaya i Joan Oró, on, si es jutjava per l’ambient a aquelles hores, semblaven més aviat les cinc de la tarda. Qui constituiria les meses electorals o bé on eren les urnes eren algunes de les preguntes que es feien els lleidatans més impacients. A la majoria dels vint-i-quatre col·legis, van ser els voluntaris els que van agafar les regnes. Les concentracions davant dels col·legis augmentaven per minuts a mesura que s’atansava l’hora oficial d’obertura (09.00 hores), que coincidia amb la circulació dels primers rumors via WhatsApp que la Policia Nacional anava a algunes seus. La delegació de Benestar Social de l’avinguda del Segre va ser la primera a la qual van entrar i van requisar les urnes, a pesar de la barrera humana que van fer els presents per evitar-ho. Amb prou feines hi havien votat una quarantena de persones. Alguns veïns van ser agredits pels agents. “Ha estat totalment desmesurat, han agafat joves i gent gran”, va indicar Víctor, que va rebre dos cops a la cara i un a l’orella i presentarà informe de lesions a l’Arnau. Els moments de més tensió es van viure al CAP de Cappont i a l’EOI, on els agents policials van carregar amb una especial virulència i van disparar diversos trets a l’aire per dispersar la multitud que envoltava els furgons amb les urnes confiscades. “La gent plorava i cridava. He anat a moltíssimes manifestacions, però aquestes accions han estat orquestrades i estaven organitzades”, explicava Maria, que va anar al col·legi al voltant de les set. A la seu de la Mariola, on molts votants van ser redirigits al haver-se requisat les urnes a d’altres, un veí va tenir un infart durant les càrregues policials i va ser traslladat a l’hospital Vall d’Hebron en estat molt greu. Ahir a la nit, encara estava ingressat en aquest centre. L’últim balanç oficial de ferits a Lleida província era de 129.

Els milers de lleidatans amb ànsies de votar i viure aquesta jornada històrica per a Catalunya van intentar, durant la jornada, saber quin recorregut seguiria el seguici de furgons policials per reorganitzar-se i frenar les possibles accions. Els grups de WhatsApp treien fum. L’institut Guindàvols va tenir dos observadors internacionals del Regne Unit i els Estats Units. I a prop dels col·legis, “Votarem”, “Aquestes són les nostres armes” i “No toqueu les padrines” van ser algunes de les consignes que es van escoltar en les diferents concentracions a les seus de votacions.

Passades les 20.00 hores, els col·legis van procedir al recompte de vots, en els quals el sí es va imposar per una amplíssima majoria. Per celebrar-ho, milers de persones van sortir eufòriques a Ricard Viñes per cridar, a pesar dels impediments: “Ja hem votat!” Al tancament d’aquesta edició, faltaven resultats per conèixer.

Un lleidatà, entre els ferits greus durant l’1-O

El lleidatà E.S.P., veí de plaça de l’Exèrcit i de 70 anys, va resultar ferit de gravetat durant les càrregues policials al col·legi electoral de la Mariola, molt pròxim als blocs Joan Carles. Durant els disturbis, l’home va patir un infart. Després de ser reanimat al mateix lloc dels fets, el SEM el va evacuar a l’hospital Arnau de Vilanova i, posteriorment, va ser traslladat a l’hospital Vall d’Hebron de la capital catalana. En el conjunt de Catalunya, van resultar ferides 844 persones.