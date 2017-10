Màxima preocupació a Europa per utilitzar la força

Dirigents polítics critiquen l’actuació policial i fan un crida al diàleg || Demanen a Rajoy que posi fi a la violència a Catalunya

Diferents dirigents polítics europeus van expressar la seua opinió sobre el referèndum, i la més generalitzada va ser la del rebuig de la violència i la crida al diàleg. El primer cap de Govern de la UE a reaccionar va ser el belga Charles Michel. “La violència no pot ser mai la resposta. Condemnem totes les formes de violència i reafirmem la nostra crida al diàleg”, va dir. Guy Verhofstadt, també belga i líder de l’Aliança dels Liberals i els Demòcrates per Europa, va publicar un comunicat en el qual diu: “No vull interferir en els assumptes nacionals d’Espanya, però condemno absolutament el que ha passat a Catalunya.” El Govern britànic va expressar el seu “respecte a la Constitució i a l’estat de dret”. No obstant, el líder opositor del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va instar la primera ministra britànica, Theresa May, a demanar a Mariano Rajoy que posi fi a la “violència”.

L’expresident del Parlament Europeu i líder dels socialdemòcrates alemanys, Martin Schulz, va qualificar de “preocupant” el que va passar a Catalunya i va demanar un “diàleg immediat”. Per la seua banda, la cancellera alemanya Angela Merkel, que va parlar aquest dissabte passat amb Mariano Rajoy, no va fer ahir cap comentari sobre l’1 d’octubre.