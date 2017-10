Puigdemont obre el camí a la declaració de la independència

Sindicats i associacions empresarials convoquen una vaga general per demà

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat per tot el Govern, va anunciar ahir a la nit que, després del referèndum, Catalunya “s’ha guanyat el dret a ser un estat independent”. Puigdemont va anunciar que traslladarà al Parlament el resultat del referèndum, de manera que es marca com a pròxim pas la declaració d’independència.

Així mateix, Puigdemont va apel·lar a Europa, a la qual va advertir que Catalunya “ja no és un assumpte intern” i que el comportament d’Espanya “atempta contre els seus principis fonamentals”. El president també va agrair a la població la conducta durant el dia, sobretot als vuit-cents ferits per les càrregues de les policies espanyoles.

“Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república”, va afegir en aquest sentit el president català, que no va poder votar al col·legi que li corresponia, perquè va ser el primer a ser assaltat per la policia. Després dels actes d’ahir, Puigdemont traslladarà “en els pròxims dies al Parlament, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada perquè actuï d’acord amb el que preveu la llei del Referèndum”. És a dir, que es declari la independència.

Davant d’aquesta situació, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va fer una crida ahir a afegir-se a una vaga general per demà, dia 3 d’octubre, que va denominar “vaga nacional”.

Així ho va fer durant l’acte organitzat ahir pel bloc independentista a la plaça Catalunya de Barcelona després que la plataforma Taula per la Democràcia, que reuneix els principals sindicats catalans, inclosos UGT, CCOO i Unió de Pagesos, a més de les associacions empresarials Pimec i Cecot, acordessin una “aturada general” per dimarts.

La convocatòria hauria tingut lloc després que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, es reunís amb els principals representants sindicals. Taula per la Democràcia se suma d’aquesta manera a la convocatòria per al 3-O que partits com la CUP o sindicats minoritaris com la CGT o UPEC ja havien llançat.

En roda de premsa, Quim Arrufat va secundar, per la seua banda, una gran vaga que “paralitzi” el país. Malgrat els incidents, Cuixart es va congratular de l’actitud dels catalans en l’atípica jornada de votació.