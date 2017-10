Puigdemont reclama mediació internacional i retirada d'efectius policials

EFE Actualitzada 02/10/2017 a les 14:11

© Puigdemont reclama mediació internacional i retirada d'efectius policials EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat avui d’establir una "mediació internacional" per abordar el conflicte català i ha exigit la "retirada de tots els efectius policials" destinats aquests dies a Catalunya per l’Estat per impedir la celebració de l’1-O, suspès pel TC.



Després d’una reunió extraordinària del Govern convocada després dels fets ocorreguts ahir a Catalunya, en la qual es van registrar 893 persones ferides per les càrregues policials segons la Generalitat, Puigdemont ha denunciat els "greus actes de violència" protagonitzats per "comandos de la por" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats per tot el territori de Catalunya.



Puigdemont ha assenyalat que aquesta mediació internacional pot vindre de diferents àmbits especialitzats en la resolució de conflictes, encara que "és evident que la Unió Europea ha d’apadrinar" aquest procés, perquè ha de "deixar de mirar cap a un altre costat" davant de les "violacions" de la carta europea de drets fonamentals, perquè ja no és només un assumpte intern, sinó un "assumpte europeu".