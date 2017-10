Reñé, feliç per la participació i trist per la repressió

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va condemnar les actuacions policials del dia d’ahir, qualificant els operatius de la Policia Nacional i Guàrdia Civil com a “cossos repressius”.

“D’una banda, sóc feliç per com la gent, pacíficament, ha anat en massa a votar i a molts pobles han pogut fer-ho tranquil·lament, però, d’altra banda, estic molt trist i preocupat amb les imatges que hem vist dels cossos policials”, va declarar ahir a la nit el president de l’ens provincial.



Espera que la UE reaccioni i entengui que “enviar policies no és la solució, cal asseure’s i parlar”

Va recalcar, així mateix, que l’únic motiu pel qual la gent va patir les càrregues policials era “exercir la democràcia per poder votar”, i va assenyalar que les intervencions policials “són imatges que ens han traslladat a molts anys enrere”.

Respecte a la validesa dels resultats, Reñé ha destacat les traves que ha posat l’Estat.

“El resultat, tothom dirà. No ha estat el que s’hauria volgut perquè no ho han permès, molta gent no ha anat a votar per por.” Per finalitzar, va mostrar esperança que la Unió Europea (UE) reaccioni i entengui “que la solució no és enviar policies, sinó asseure’s i parlar.”