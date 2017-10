Ros considera proporcionades les càrregues i després rectifica

Va matisar una declaració que havia fet a primera hora || Culpa la Generalitat de la situació i de crear problemes als ciutadans

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va parlar de les intervencions policials d’ahir fins a tres vegades. A primera hora del matí, al migdia i a l’acte de cloenda de la fira. En la primera declaració, l’alcalde va qualificar de “proporcionada” la resposta dels efectius policials desplegats a Catalunya i va dir que “compleixen ordres del TSJC”. A mitja tarda, quan aquestes declaracions ja s’havien publicat i s’havien produït nombroses càrregues policials arreu del país, Ros va matisar les seues paraules dient que “els ciutadans han patit, en alguns moments del matí, accions desproporcionades per part de les forces de seguretat, les càrregues han generat una alarma social que no procedia ni era necessària”, va demanar a la policia que actués “de forma absolutament proporcional i mai de forma excessiva” i que no “es deteriori mínimament el civisme i la convivència a la ciutat”. L’alcalde, quan va parlar per tercera vegada a la fira, va culpar la Generalitat de ser la responsable de la situació viscuda ahir a Catalunya. “Parteix de la base que el referèndum és il·legal i els ciutadans no poden pagar les conseqüències d’un error del Govern.”

Ros va assegurar que es tractava d’“un dia difícil. Avui és un dia gris que no convida a celebrar res”, perquè el referèndum “s’ha fet sense garanties del marc legal institucional”. D’altra banda, l’alcalde va explicar que es van obrir vint-i-quatre centres electorals a Lleida, mentre que en uns comicis legals hi ha vuitanta-un centres per votar a la ciutat. També va informar que al voltant d’una trentena de persones van ser ateses als CAP i ambulatoris per les conseqüències de les càrregues policials.