Sánchez recolzarà Rajoy però exigeix que negociï amb Puigdemont

El PSOE fa una crida a “la calma i la serenitat” || El líder del PSC, Miquel Iceta, condemna la violència per impedir el “simulacre de votació”

El secretari general del PSOE, Pedro

Sánchez

, va garantir ahir que el seu partit donarà suport a l’“estabilitat” del país “malgrat el Govern del PP” i que els socialistes “estaran a l’altura” davant de la “greu crisi que amenaça la integritat territorial”. Sense citar Podem, que va instar el PSOE a sumar forces per desallotjar el PP del Govern per la seua gestió a Catalunya, Sánchez va insistir que el seu partit defensarà en tot moment l’Estat de dret malgrat un PP que “està sent arrossegat per les circumstàncies” i ha superat “els límits de la seua pròpia incapacitat”. En un repartiment de responsabilitats, Pedro

Sánchez

va parlar de la “fugida cap endavant” de la Generalitat, per portar les institucions catalanes a un “salt al buit” i “treure la política al carrer” i dividir la societat catalana “posant en risc la convivència i la seguretat”.

Quant al Govern del Partit Popular, li va retreure que hagi “tancat les portes” a la política per resoldre la crisi catalana. Això sí, van convidar a reconèixer l’“arrelament” que té l’independentisme a Catalunya, al qual segons el seu parer no pot respondre’s “amb més ceguesa” o “amb més silencis”, sinó amb un projecte de “regeneració política nacional”. Va considerar que “no fer res és la pitjor manera d’abordar qualsevol problema”, i va recalcar que la millor estratègia és la del diàleg i exigir al president Rajoy una “solució política” i que “negociï” amb la Generalitat. El secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va responsabilitzar Puigdemont d’una situació que “ha superat” el Govern central. En una declaració sense preguntes a la seu socialista de Ferraz, Ábalos va reconèixer que sent “vergonya i tristesa” pel que “el món està veient a Catalunya” i va demanar “calma i serenitat” perquè no es repeteixin fets violents. Per la seua part, el líder del PSC, Miquel Iceta, davant de les càrregues policials contra la ciutadania, va exigir el “cessament immediat de tot intent d’impedir per la força del simulacre de votació”. També va instar tant Puigdemont com Rajoy a abandonar les seues responsabilitats si no es veuen capaços d’arribar a un acord que impedeixi “aquest xoc de trens” i donar pas als que sí que creuen que es pot.