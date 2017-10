Sant Carles de la Ràpita, pedres a la Guàrdia Civil

Agredit el president d’Esquerra de Tarragona || Càrregues policials i urnes requisades en diversos col·legis electorals

El ministeri de l’Interior va difondre ahir per Twitter un dels moments més tensos del dia. La Guàrdia Civil va haver de fugir de forma precipitada de Sant Carles de la Ràpita, al rebre una pluja de pedres per part de joves del poble durant la jornada de defensa de les urnes del referèndum.

Les llargues cues per votar i les càrregues policials van ser la tònica general durant el dia d’ahir a Tarragona. L’Institut Tarragona va ser un dels punts calents de la ciutat. Un centenar d’antiavalots i més de vint furgons policials van envoltar el centre i hi van entrar per emportar-se les dos úniques urnes que hi havia. A fora, a la plaça Imperial Tarraco, la policia espanyola va carregar contra els defensors del referèndum, davant de l’atenta mirada de diversos observadors internacionals, que van presenciar els fets.

En altres col·legis, el dia de votació va transcórrer amb una mica més de normalitat i van poder estar oberts fins a les vuit del vespre, hora oficial del tancament. Va ser el cas de l’institut Antoni de Martí i Franquès. Mentre les últimes persones dipositaven la papereta a l’urna, el col·legi es va tancar, i una vegada finalitzada la votació, més de mil persones el van blindar per evitar que s’impedís el recompte dels vots. Al tancament d’aquesta edició, no es tenia constància de detinguts a la zona. En canvi, el nombre de ferits que va donar a conèixer el departament de Salut de la Generalitat ascendia a 82, entre el Camp de Tarragona i les Terres del Ebre. Un dels agredits per les forces de seguretat espanyoles va ser el president d’ERC de Tarragona, Sergi Albarrán, a la plaça Imperial Tarraco. L’alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, va publicar un missatge a Twitter assegurant que la violència no és el camí i que “només la serenitat i el diàleg polític valent” comportaran solucions. Al final de la tarda, més de mil ciutadans es van concentrar a la plaça de la Font per condemnar l’actuació policial i reivindicar el referèndum.