Sort tanca abans per evitar que la policia requisi les urnes

Sis tractors protegeixen el Casal Republicà

El col·legi electoral de Sort va tancar al voltant de les 18.00 hores, de la mateixa manera que va succeir en altres localitats lleidatanes, per protegir les urnes plenes de paperetes i evitar que fossin requisades pels cossos de seguretat. L’alcalde, Raimon Monterde, ho va anunciar als veïns que estaven congregats davant del Casal Republicà de la localitat i, una vegada tancada la seu electoral, la mitja dotzena de tractors que evitaven el pas dels vehicles es van retirar. Així mateix, els gegants de la localitat van custodiar l’entrada del col·legi electoral durant tota la jornada. Al matí, hores abans de comencés la votació, més de dos-centes persones ja estaven concentrades a les portes del col·legi electoral i, quan es va poder votar, només van poder fer-ho tres persones abans que el sistema fallés i quedés bloquejat per primera vegada.

Als carrers de la capital del Pallars Sobirà es va celebrar l’Oktoberfest i es van ballar sardanes mentre els veïns exercien el seu dret a vot. En altres municipis, com Espot, la jornada també va transcórrer amb normalitat, encara que el col·legi electoral es va tancar cap a les 17.00 hores i, quan els Mossos d’Esquadra van entrar-hi per precintar-lo, ja no hi havia urnes a l’interior. A Rialp, les votacions també van acabar abans del previst.