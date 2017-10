Tiroteig amb 50 morts a Las Vegas, el més greu de la història dels EUA

02/10/2017

Un home dispara indiscriminadament ràfegues de fusell contra el públic d’un concert de música country a l’aire lliure

© Diverses persones a prop de l'hotel Mandalay Bay, a prop de lloc del tiroteig. EFE

Un individu apostat al pis 32 d’un hotel de Las Vegas va matar més de 50 persones disparant indiscriminadament ràfegues de fusell contra el públic d’un concert de música country a l’aire lliure que se celebrava a baix. "En aquest moment hi ha més de 50 morts i per sobre de 200 individus ferits", va informar la Policia Metropolitana de Las Vegas sobre el que ja es considera la pitjor matança massiva en la història dels Estats Units.



En una roda de premsa, el cap de l’esmentat cos policial, Joe Lombardo, va indicar que han identificat el presumpte autor de l’atac com Stephen Paddock, de 64 anys, un resident local de Las Vegas els motius del qual ara per ara són una incògnita.

"En aquest moment no sabem quins eren les seues creences", va dir Llombard, que va assegurar que la investigació continua oberta.



L’atac va tenir lloc diumenge a la nit, quan al costat de l’hotel Mandalay Bay de Las Vegas se celebrava el tancament del festival de música country "Route 91 Harvest", que va durar tres dies. El que se suposava que anava a ser una nit d’alegria, música i ball es va convertir a les 22.08 hores (05.08 GMT de dilluns) en un malson per a la multitud que assistia al concert, quan van començar a sonar les ràfegues de trets d’un fusell d’assalt.



Al principi, segons els testimonis, les detonacions es van confondre amb l’explosió de traques de petards, però a poc a poc el pànic es va anar encomanant entre els assistents quan es van començar a veure persones caient abatudes per les bales.

L’escena va ser recollida per nombroses persones que gravaven el concert amb els seus telèfons mòbils i que posteriorment van publicar els enregistraments en els seus comptes a les xarxes socials d’internet.



En aquests vídeos es poden escoltar clarament llargues ràfegues de trets mentre es veu la gent córrer espaordida, dempeus preguntant-se què succeeix o tirada ja sobre l’herba protegint-se de les bales o ja víctima d’elles. "A baix, quedeu-vos a baix", s'escolta, mentre una altra persona crida que el que cal fer és sortir corrents, abans que sorgeixi el terrabastall d’una altra ràfega de fusell, de l’origen de la qual no semblen tenir la més mínima sospita.



El tiroteig i els creixents crits dels assistents al concert van començar cap a les 22.00 hores locals mentre el cantant Jason Aldean actuava en la jornada de tancament del festival de música country.



Segons els testimonis, cap aquella hora es van escoltar les primeres llargues ràfegues de trets efectuats possiblement amb un fusell d’assalt, que van provocar el pànic entre els assistents i que van continuar fins i tot després que la banda deixés de tocar.



Per la cadència de les ràfegues, segons els testimonis, sembla que Stephen Paddock només parés de disparar per posar un carregador nou després d’haver esgotat les bales de l’anterior. Després de ser alertats del tiroteig en el concert i despatxar al lloc diversos cotxes patrulla, la policia va esbrinar que l’atac es duia a terme des de dalt de l’Hotel Mandalay, pel que van enviar a un equip de la unitat d’elit SWAT que el va abatre. "A través de la investigació aconseguim determinar que els trets procedien del pis 32 del Mandalay Bay, els agents que van acudir es van enfrontar al sospitós en aquest lloc i actualment està mort", va afirmar en la roda de premsa el cap policial.



Dins de la investigació, la policia creu haver donat ja amb l’acompanyanta de l’atacant, Marilou Danley, una dona d’origen asiàtic d’1,50 metres d’altura i 50 quilos de pes que viatjava amb ell i a qui desitgen interrogar sobre el cas.



Les autoritats consideren que el subjecte va actuar sol, el que en l’argot policial nord-americà s’ha donat en cridar un "llop solitari", el que desmenteix informacions anteriors divulgades per mitjans locals que havien interceptat les comunicacions de ràdio de la policia i que apuntaven a dos possibles atacants.



La policia manté tancat un ampli sector del sud del bulevard Las Vegas, que serveix de columna vertebral a la ciutat del joc i constitueix una de les seues estampes més característiques per la successió d’hotels i casinos amb els seus anuncis lluminosos.



Segons la Casa Blanca, el pressent Donald Trump ha estat informat de l’"horrible tragèdia" i es troba monitorant la situació estretament i oferint tot el suport del Govern a les autoritats estatals i locals. "Les meues més càlides condolences i compassió per a les víctimes i familiars del terrible tiroteig a Las Vegas. Déu us beneeixi!", va escriure Trump en el seu compte de Twitter.