Tres milions de catalans es mobilitzen malgrat la salvatge repressió policial

Un total de 844 ferits, 129 a Lleida, dels quals un està molt greu al Vall d’Hebron

Els milers de policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya per evitar el referèndum van passar ahir a l’acció. Hi va haver càrregues brutals a tot el país, però tres milions de persones es van mobilitzar per votar (o per intentar-ho). Es van registrar 844 ferits, 129 a Lleida, dels quals un està greu al Vall d’Hebron.

Cinc de la matinada. Encara que aquest petit detall només es notava perquè era nit tancada: milers de persones als carrers defensaven els col·legis electorals. Ambient festiu, esmorzars populars i primera consigna que va tensar l’ambient: l’avís que els Mossos d’Esquadra es personarien abans que es constituïssin les meses per impedir-ho. Els agents, tanmateix, seguint la consigna del major Josep Lluís Trapero, no van forçar disturbis i només van aixecar acta informant que no podien accedir al local. Aplaudiments, agraïments espontanis i, a poc a poc, es van constituir les meses. Majoritàriament, amb voluntaris, ja que els presidents i vocals no es van personar davant l’amenaça dels 300.000 euros de multa. Aviat es van formar llargues cues, tant per la gran afluència de votants com pels problemes informàtics que aviat van evidenciar que el referèndum no seria un camí de roses. Els mòbils treien fum. Aviat van arribar les primeres imatges de repressió policial a Barcelona. I, sense temps a assimilar el que estava succeint a la capital catalana, primeres notícies de càrregues davant del CAP de Cappont, a Alcarràs, a Soses, a Artesa de Lleida... el degoteig era constant.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van pentinar tot el país requisant tantes urnes i paperetes com aconseguien trobar, obrint-se pas amb porres i fins i tot disparant bales de goma. La jornada es va saldar amb 844 ferits, 129 a les comarques de Lleida, incloent-hi un home de 70 anys que es manifestava pacíficament a la Mariola i que a última hora d’ahir estava ingressat molt greu a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. En aquesta ciutat, un jove també va ser ferit de gravetat per l’impacte d’una pilota de goma, a pesar que a Catalunya està prohibit utilitzar aquest mètode repressiu arran del cas Esther Quintana.

A l’Escola Oficial d’Idiomes de la capital del Segrià, també es van viure escenes de molta tensió, en les quals els agents policials van arribar a disparar a l’aire. La resposta dels concentrats en tots els punts de conflicte va ser aixecar les mans i corejar: “Aquestes són les nostres armes.”