Un jutge de Lleida i un de la Seu obren diligències contra els Mossos

Set jutjats de Catalunya han obert diligències per investigar l’actuació dels Mossos d’Esquadra per no haver impedit ahir la votació del referèndum d’independència, com ordenava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquestes diligències les van obrir, en uns casos d’ofici i en d’altres arran de denúncies de particulars, jutjats de Lleida, la Seu d’Urgell, Barcelona, el Vendrell, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet i el Prat de Llobregat.

El jutjat d’instrucció número 2 de la Seu d’Urgell va obrir, d’ofici, diligències per desobediència a l’ordre de la jutge del TSJC Mercedes Armas per haver-se celebrat la votació en almenys set locals, per la qual cosa es va demanar informació als Mossos d’Esquadra.

També el jutge d’instrucció número 4 de Lleida va iniciar una investigació d’ofici pel mateix motiu que el de la Seu, en relació amb els espais designats a la ciutat com a centres de votació de l’1-O, i es va requerir informació a la policia catalana. El jutjat lleidatà instrueix, a més, quatre querelles més presentades per part d’afectats per les actuacions policials dels cossos estatals en els centres de votació.

Al seu torn, el jutjat de Barcelona ha obert diligències arran d’una denúncia de la Generalitat contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per la seua actuació en la repressió del referèndum.