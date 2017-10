© Àngel Ros envia els vídeos de les càrregues al ministre Zoido

Àngel Ros ha assegurat aquest migdia, a través de les xarxes socials, que ha enviat una carta i un conjunt de vídeos de l'actuació desproporcionada de la policia a la ciutat de Lleida el passat 1 d'octubre. Es tractaria de les imatges de les actuacions policials a l'EOI de Lleida, al Centre de Gent Gran de la Mariola, a l'Institut Caparrella i al Centre Sanitari de Cappont, entre d'altres.A la carta, Ros condemna les imatges per la seva contundència i agressivitat i trasllada la seva indignació pels fets de l'1-O a Lleida.Ahir Àngel Ros es va personar als centres on es van produir les agressions ( veure vídeo ), on va poder copsar els desperfectes que es van causar i el dolor que roman en les persones que ho van viure.