Els catalans, convocats a una “aturada de país” contra la violència policial

Allau de suports a la mobilització i rebuig unànime a la repressió de diumenge

La Taula per la Democràcia, de la qual formen part sindicats i entitats socials i sobiranistes, ha convocat per avui dimarts una “aturada de país”, amb la qual cosa es vol posar de manifest el rebuig frontal de la societat catalana a les càrregues policials del passat 1-O i la defensa dels drets dels ciutadans a decidir.

Els grans sindicats UGT i CCOO recolzen aquesta mobilització i aconsellen, igual que el Govern, que treballadors i empreses pactin com tirar-la endavant, però rebutgen la convocatòria de vaga general de sindicats minoritaris des d’avui i fins al dia 13. En la mateixa línia es va pronunciar la patronal de petites i mitjanes empreses Pimec, mentre que Foment del Treball va dir que rebutja “rotundament” la violència i va afirmar que l’“aturada de país” no té cobertura legal ni disposa d’una convocatòria formal de vaga, per la qual cosa “priva els treballadors de la possibilitat d’exigir els seus drets”. Les protestes compten amb el suport també de les organitzacions agràries Unió de Pagesos, JARC i Asaja, mentre que les cooperatives i la patronal de la fruita Afrucat van fer públiques notes de denúncia de l’actuació policial. UP ha convocat els pagesos a concentrar-se amb tractors a les places dels municipis.

La sanitat pública també s’ha adherit a la jornada d’atur i només atendrà urgències i activitat programada inajornable d’unitats especials com UCI, parts i tractaments contra el càncer, així com cirurgia coronària i oncològica i transport sanitari urgent.

En ensenyament, la Universitat de Lleida ha suspès tota la seua activitat acadèmica i administrativa, igual que totes les universitats públiques catalanes, i els sindicats preveuen que el seguiment serà total o gairebé total als centres de Primària i Secundària. Els serveis mínims només preveuen la presència del director al centre.

En l’àmbit del comerç, la Fecom i les associacions sectorials també s’han adherit a la mobilització “en defensa de la llibertat d’opinió i la democràcia”, segons destaca un comunicat conjunt.

Així mateix, diverses cadenes de distribució, com la lleidatana Plusfresc o Bonpreu, faran el mateix.

Concretament ha fixat serveis mínims del 65% en trens de mitja distància, del 76% en trens d’alta velocitat i llarga distància; del 20% en trens de mercaderies i del 100% sense restriccions en trens tallers, trens grua i brigada de socors.

La Generalitat ha ordenat serveis mínims del 25% en hores punta amb metro i bus. A Rodalies és del 33%.

madrid

El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez Maíllo, va negar ahir que siguin 893 les persones que aquest diumenge van resultar ferides en els aldarulls per l’intent de celebrar a Catalunya el referèndum i va defensar el treball policial, que es va realitzar per ordre judicial i no política, va subratllar. Després del comitè de direcció del partit, va qualificar de “gran manipulació” la interpretació de l’independentisme de l’1-O i va dir que tant la celebració del referèndum com el nombre de ferits eren “una gran farsa”. Una vegada dit això, el coordinador general va desitjar una ràpida recuperació dels que van patir lesions i dels membres de la Policia i la Guàrdia Civil ferits destacant el treball dels agents “en circumstàncies dificilíssimes” i va insistir que complien ordres judicials, cosa que no està clar que fessin els Mossos, els comandaments dels quals hauran de “donar explicacions als jutges”. Interior va notificar que la xifra d’agents ferits es va elevar a 431 i que van tancar 92 centres electorals: 46 la Policia Nacional, dels quals 7 correspondrien a la demarcació de Lleida, i 46 la Guàrdia Civil, que en va tancar 12 a la província.

Suspesos trens AVE i llarga distància i retallada a Rodalies

Renfe ha cancel·lat un total de 151 trens AVE i Llarga Distància amb origen o destinació Catalunya amb motiu de les jornades de vaga convocades fins al pròxim 9 d’octubre, segons figura en la resolució de serveis mínims aprovada pel ministeri de Foment.