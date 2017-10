Els jutjats reben 45 querelles de ferits en les càrregues policials a la ciutat de Lleida

Policies nacionals agredeixen a Ferran un jove que els va recriminar que peguessin als seus pares || Imputen als agents omissió del deure del socors per l’home que va patir un infart a la Mariola

Un total de 45 persones van presentar diumenge querelles criminals després de ser agredits en les càrregues policials a Lleida ciutat. El jutjat de guàrdia diumenge ha obert tres diligències d’investigació sobre les lesions en els centres de votació de la delegació de Benestar, al CAP de Cappont i a la Mariola, on un home va patir un infart i està ingressat a la Vall d’Hebron, cas pel qual acusen la Policia Nacional d’omissió del deure del socors. L’home es troba estable i al recuperar la consciència va preguntar pel partit del FC Barcelona.

En total, les càrregues policials van deixar 129 ferits a Lleida. Les denúncies, presentades pel col·lectiu Advocacia per la Democràcia, acusen la Policia de lesions, amenaces i injúries. Es preveu que les querelles augmentin i demanen als perjudicats o testimonis que enviïn qualsevol informació a advocaciaperlademocracia@gmail.com. A més, els Mossos havien rebut ahir 26 denúncies.

Quant a les víctimes, SEGRE ha pogut parlar amb dos d’elles. César Sanchis estava al col·legi electoral de Benestar Social, on hi va haver la primera càrrega policial a Lleida i va acabar amb un esquinç de turmell. “Primer tres policies em van agafar i em van empènyer cap a fora. Vaig aconseguir parar abans d’arribar als vehicles, però llavors un guàrdia civil em va espentejar per darrere i vaig picar contra un cotxe”, explica. Així mateix, agents de la Policia Nacional van protagonitzar ahir un aldarull amb un jove a la rambla Ferran després que aquest intentés donar-los una flor. Segons el jove, el van insultar al crit de “catalanufo” i van intentar agafar-lo, per la qual cosa van ser increpats per altres ciutadans. Mentrestant, la Paeria ha ofert un servei legal gratuït per als ferits en les càrregues policials, mentre ajuntaments de Lleida en els quals hi va haver càrregues policials estudien posar denúncies o fer-ne una de conjunta.

Xifren en 30.000 euros els danys en centres educatius

El departament d’Ensenyament va xifrar ahir en 30.000 euros els desperfectes ocasionats als centres educatius a Lleida i en més de 310 en el conjunt de Catalunya després de les entrades de la policia durant el referèndum. Entre els equipaments més afectats es troba l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), on van arrancar una part de la tanca exterior per poder accedir a les instal·lacions i també van trencar alguns vidres i algunes de les portes i es van emportar ordinadors i tablets, mentre que a l’IES Ronda i a la Caparrella les càrregues també van causar desperfectes. D’altra banda, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va visitar ahir l’EOI i el local de la Mariola i va mostrar la seua solidaritat amb la comunitat educativa i els usuaris de tots dos equipaments i també es va preocupar pels danys que es van produir a les instal·lacions. Alguns veïns concentrats a l’EOI van demanar explicacions a Ros per les seues declaracions sobre la proporcionalitat de l’actuació de la policia de diumenge i ell va demanar disculpes assegurant que encara no havia tingut notícies sobre les càrregues dels cossos policials espanyols.