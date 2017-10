Estudiants ‘assetgen’ la Policia a Via Laietana

Uns 350 estudiants, segons la Policia Local, estaven concentrats ahir a la nit davant de la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona, on increpaven aquest cos policial. Diverses furgonetes dels Mossos romanien estacionades a mode de barrera davant de l’edifici.El nombre de joves concentrats davant de la Prefectura va anar creixent des del migdia, quan al finalitzar una concentració de 15.000 joves a la plaça de Catalunya uns 50 estudiants van acudir a Via Laietana, que va quedar tallada al trànsit, per protestar per la repressió. D’altra banda, el president de l’ANC, Jordi Sànchez, i el d’Òmnium, Jordi Cuixart, van defensar ahir la validesa del referèndum i afirmen que Catalunya ha d’avançar cap a la declaració de la independència. “Seria molt difícil explicar a 2,2 milions de persones que van aconseguir heroicament arribar a una urna que el referèndum no és vàlid”, va dir Sànchez.