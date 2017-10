La Generalitat assegura que l'aturada a Catalunya està tenint un seguiment massiu

La consellera de Treball de la Generalitat, Dolors Bassa, ha assegurat avui que l’aturada general impulsat a Catalunya pels sindicats majoritaris i per les entitats sobiranistes, que coincideix amb una vaga general convocada per la CGT i uns altres tres sindicats, està tenint un seguiment "massiu". Encara que la Generalitat no ha facilitat una xifra general del seguiment, la consellera ha comentat que al sector sanitari està sent d’un 75%, "massiu" en el sector educatiu i "molt majoritari" en l’administració pública, on "gairebé el 100 %" dels empleats de serveis centrals dels departaments de la Generalitat han secundat aquesta aturada contra les càrregues policials de diumenge.



La Generalitat s’ha adherit a aquesta "aturada de país" i ha permès als funcionaris dels diferents departaments de la Generalitat que el poguessin secundar patir per això descomptes salarials. Quant a la indústria, Bassa ha admès que el seguiment ha estat menor, encara que no l’ha quantificat, per la dificultat de la gran indústria de parar la seua activitat amb tan poc temps d’antelació, ha argumentat.



En canvi, Bassa ha dit que la indústria petita sí que ha parat avui, i que la demanda elèctrica ha estat aquest matí un 11,5 % inferior a la d’un dia ordinari. Bassa ha recordat que al sector del transport públic també hi ha hagut un seguiment "massiu" en general: un 79% en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), 60% amb metro de Barcelona, un 70% en autobusos de Barcelona i un 7,5 % a Renfe.



Al sector de l’Ensenyament, la consellera ha explicat que no hi ha hagut "activitat normal" en cap centre educatiu, i ha recordat que totes les universitats públiques catalanes s’han adherit a l’atur|aturada. El petit comerç ha secundat massivament l’aturada, segons la Generalitat, mentre que als centres comercials s’ha donat flexibilitat als seus empleats per acudir a les protestes.



La consellera ha justificat l’aturada general d’avui, avalat per l’anomenada Taula per la Democràcia per protestar "contra la reacció violenta" l’1 d’octubre "de l’aparell repressor de l’Estat". Bassa ha assegurat que avui s’ha combinat una vaga general sol·licitada per CGT, Intersindical CSC, COS i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) amb l’aturada general avalat per la Taula per la Democràcia.



Quant a la justícia, Bassa també ha considerat "majoritari" el seguiment, i ha dit que un 79 % del personal de la Ciutat de la Justicia l’ha secundat, un 68 % en el cas de l’administració de justícia que depèn de l’Estat, i que a l’Audiència de Barcelona i el TSJC ha estat del 63%.



D’altra banda, Bassa ha fet una crida a què les mobilitzacions en protesta per les càrregues policials de diumenge siguin pacífiques.