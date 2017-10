Majoria de comerços tancats a Lleida i els piquets fan abaixar reixes de súpers

L'aturada general d'aquest dimarts ha tingut un seguiment massiu en els comerços de l'Eix Comercial de Lleida, que ja no han obert a primera hora. D'altres establiments s'han vist obligats a tancar portes pels piquets, com és el cas de diversos supermercats de Mercadona a la capital del Segrià. El centre comercial Carrefour també ha abaixat les reixes.



Mercadona té un acord amb el comité d'empresa i tancarà de 14.00 a 16.00 hores



Als barris també hi ha molts comerços tancats, a excepció d'establiments xinesos i alguns bars.



Al polígon industrial de moment hi ha tranquil·litat, amb algunes empreses tancades, sobretot petites, i les grans treballant.



Algunes empreses desenvolupen la seua activitat però a porta tancada.