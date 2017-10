Múltiples concentracions contra la repressió policial a Lleida

A la plaça Paeria també hi va haver crits contra l’alcalde

Les comarques de Lleida es van sumar ahir a la repulsa per la repressió policial contra l’1-O amb múltiples concentracions de protesta. A la capital, els estudiants es van manifestar des del Rectorat de la UdL, tallant el trànsit i cridant consignes com “ja hem votat”, mentre eren aplaudits per persones concentrades davant els seus llocs de treball. Van protagonitzar una seguda davant la seu del PSC i es van dirigir a la plaça Paeria, on es van unir a una altra concentració en què van participar Bombers, que van rebre un gran aplaudiment. Un portaveu va condemnar la “violència extrema injustificada” per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i, megàfon en mà, va demanar una forta ovació “per a tots els que van rebre cops”. Els manifestants de la plaça Paeria van corejar “Ros dimisió”, “Ros vergonya” i “Ros on estàs?”, a més de “fora les forces d’ocupació”, “llibertat” i “independència”. A la tarda hi va haver una altra manifestació a la plaça Paeria i davant de la subdelegació del Govern central, i a la nit una cassolada davant la comissaria de la Policia Nacional.